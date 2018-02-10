На митинг против сноса башни пришло несколько десятков участников (ФОТО)

Митинг КПРФ против сноса башни не стал точкой объединения «рассерженных горожан» и ретроградов.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», митинг собрал менее сотни участников. Они стояли с плакатами с надписями «Сохраним символ города» или с совершенно общелиберальными лозунгами «Верните нам право выбора».

Проводящееся мероприятие депутат городской думы от КПРФ Эдуард Мансуров позиционировал как площадку для обмена мнениями: «Задача общественной группы, поднимающей этот вопрос: открыто обсудить все pro et contra. Как организатор митинга заявляю: главная цель митинга: выслушать все мнения и обсудить. Приглашаем и пиарщиков УГМК. Пусть изложат свою позицию и ответят на имеющиеся вопросы».

Своего рода ответом от УГМК можно считать работы по демонтажу башни, которые ведутся уже третий день.

Работы на башне

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.18

Опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта во время ЧМ-2018. / Трудовая инспекция начала проверки уральских предприятий фигурантов «Кремлевского доклада». / Несколько улиц в Екатеринбурге залило водой, машины застревают. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»