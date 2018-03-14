С недостроенной телебашни сняли защитную сетку (ФОТО)

С недостроенной телебашни, которую готовят к сносу, сегодня убрали защитную ленту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к сегодняшнему утру высота монтажной сетки доходила практически до первых технологических отверстий, затем ее начали сворачивать. К настоящему времени «чулок» полностью пропал, осталось только «кольцо» у основания башни. В пресс-службе УГМК прокомментировали, что ситуация штатная – уровень обмотки повышают или понижают в зависимости от тех работ, которые проводятся на объекте.

Телебашню начали закрывать монтажной сеткой в понедельник – это необходимо, чтобы предотвратить разлет осколков при сносе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

Суд встал на сторону туристки, которая испугалась ехать в Турцию в августе 2017 года. / Полпредство: на предприятиях ОПК задерживают зарплату. / Пик госзаказа в оборонке пройдет после 2020 года, – прогноз губернатора Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»