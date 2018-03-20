Теперь точно: башню снесут 24 марта

Информация о сносе недостроенной телебашни подтверждается. Взрывные работы будут проводиться утром в ближайшую субботу, 24 марта.

Как передает корреспондент «Нового Дня», только что завершилось собрание собственников жилья комплекса апартаментов «Артек». Напомним, это ближайшее к башне жилое здание. Владельцев апартаментов предупредили о том, что эвакуация из помещений начнется в 7 часов утра субботы. В случае крайнеq необходимости собственников по одному смогут заводить через дальний от объекта вход. Участникам встречи, помимо прочего, рассказали, что башню демонтируют в два этапа – сначала верхушку уронят в сторону реки. Затем будет взорвано основание.

Сколько времени займут работы, неизвестно. Во сколько владельцы апартаментов смогут вернуться в помещения, сообщено не было.

Напомним, сегодня днем появилась информация о приостановке работы метро неподалеку от башни. Сообщалось, что в предстоящую субботу, 24 марта, закроются несколько станций метро – речь идет о «Геологической», «Чкаловской» и «Ботанической». Соответствующие объявления появились в подземке сегодня. С 9:00 до 11:30 можно будет доехать только от «Проспекта Космонавтов» до «Площади 1905 года».

Жильцы дома около башни о первых взрывных работах

Екатеринбург, служба информации

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