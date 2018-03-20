В Екатеринбурге в выходные закрывают несколько станций метро

В Екатеринбурге в предстоящую субботу, 24 марта, закроются несколько станций метро – речь идет о «Геологической», «Чкаловской» и «Ботанической». Соответствующие объявления появились в подземке сегодня. С 9:00 до 11:30 можно будет доехать только от «Проспекта Космонавтов» до «Геологической».

Фото – инстаграм Ивана Колотовкина

«Информацию о закрытии подтверждаем, а почему – это в администрацию города», – сказали «Новому Дню» в ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».

В свою очередь, в мэрии агентству пояснили, что перекрытие связано с «профилактическими работами». Ранее СМИ сообщали, что 24 марта утром может состояться демонтаж недостроенной телебашни.

Екатеринбург, служба информации

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