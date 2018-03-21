В день сноса телебашни в Екатеринбурге перекроют улицы

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление о перекрытии улиц в Екатеринбурге в субботу, на время взрыва телебашни.

Как говорится в постановлении, для транспорта закроют улицы Степана Разина (на участках от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (на отрезке от Розы Люксембург до Степана Разина). Движение транспорта по ним будет запрещено с 08:00 до 10:00. Информация опубликована в газете «Вечерний Екатеринбург», официальном СМИ администрации города.

Напомним, вчера стало известно, что в субботу с семи часов утра начнется эвакуация владельцев апартаментов в «Артеке». Сколько времени займут работы, им не сказали.

Екатеринбург, служба информации

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