В день сноса телебашни в Екатеринбурге перекроют улицы

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление о перекрытии улиц в Екатеринбурге в субботу, на время взрыва телебашни.
Как говорится в постановлении, для транспорта закроют улицы Степана Разина (на участках от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (на отрезке от Розы Люксембург до Степана Разина). Движение транспорта по ним будет запрещено с 08:00 до 10:00. Информация опубликована в газете «Вечерний Екатеринбург», официальном СМИ администрации города.
Напомним, вчера стало известно, что в субботу с семи часов утра начнется эвакуация владельцев апартаментов в «Артеке». Сколько времени займут работы, им не сказали.
Екатеринбург, служба информации
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