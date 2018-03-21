Рупор мэрии дезавуировал собственное заявление о перекрытии улиц в день сноса телебашни

Газета «Вечерний Екатеринбург», которая является официальным печатным органом администрации города, выпустила опровержение собственной информации о перекрытии улиц в день сноса телебашни, 24 марта.

«По уточненным данным, глава администрации Екатеринбурга не подписывал постановление о перекрытии улиц 24 марта в районе телебашни», – говорится в заявлении с извинениями читателям.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу для движения транспорта закроют улицы Степана Разина (на участках от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (на отрезке от Розы Люксембург до Степана Разина) с 08:00 до 10:00.

Тем не менее, снос, судя по всему, состоится. Как уже писал «Новый День», вчера пассажиров метро предупредили о том, что поезда не будут ходить от «Площади 1905 года» до «Ботанической» с 09:00 до 11:30 24 марта (в мэрии сослались на профилактические работы). Накануне жителей апартаментов «Артек» предупредили об эвакуации с 07:00 субботы в связи со взрывными работами на башне.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.03.18

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