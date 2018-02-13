«Это не основание для ареста», – полицейские отпустили парашютистов, прыгнувших с телебашни

Полиция Екатеринбурга пока отпустила парашютистов, которые в выходные спрыгнули с недостроенной телебашни. По данным УМВД, оснований для ареста пока нет. Но проверка по факту проникновения в башню продолжается.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, трех молодых людей, прыгнувших в воскресенье с недостроенной телебашни, уже отпустили. «Оснований для административного ареста нет», – сообщили в пресс-группе.

Напомним, в 9 утра в воскресенье, 11 февраля, трое парашютистов совершили прыжок с недостроенной телебашни, которую вот-вот снесут. Видео в соцсети выложила горожанка Татьяна Бобина – прыжок состоялся около 9 утра. В пресс-службе УГМК, фактически владеющей башней и участком под ней, пояснили, что в выходной утром 8 человек пробрались на телебашню, три парашютиста прыгнули с нее, остальным пришлось спуститься на землю «по тому же пути, как и забрались на неё». Нарушителей задержала полиция.

Прыжок с телебашни

Башня часто становилась объектом паломничества бейсджамперов. С нее неоднократно совершал прыжки погибший во время одного из прыжков во Франции джампер Ратмир Нагимьянов. Вскоре прыгать будет неоткуда: телебашню ожидает снос, правда, конкретная дата так и не называется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.18

Роспотребнадзор выдал предостережение отелям, попавшим в черный список Ростуризма. / «Ревизорро» понравились университетские столовые Екатеринбурга. / Утвержден проект планировки второй очереди «Титановой долины». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»