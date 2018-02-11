С телебашни утром прыгнули трое парашютистов (ВИДЕО)

С недостроенной телебашни, которую готовят к сносу в Екатеринбурге, совершили прыжок трое бейсеров. Видео в соцсети выложила горожанка Татьяна Бобина – прыжок состоялся около 9 утра.

Прыжок с недостроенной телебашни

В пресс-службе УГМК, фактически владеющей башней и участком под ней, пояснили, что сегодня утром 8 человек пробрались на телебашню, три парашютиста прыгнули с неё, остальным пришлось спуститься на землю «по тому же пути, как и забрались на неё».

«Охрана нажала тревожную кнопку. Нарушителей внизу ожидала Росгвардия, вызваны сотрудники полиции, по факту проникновения на территорию охраняемого объекта», -сообщили в медной компании журналистам.

Башня часто становилась объектом паломничества бейсджамперов. С нее неоднократно совершал прыжки погибший во время одного из прыжков во Франции джампер Ратмир Нагимьянов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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