Госохрана заморозила снос башни до тех пор, пока не вынесет решение о ее принадлежности к объектам культурного наследия

Госохрана заявила, что заморозит снос башни сроком до 90 дней.

Как сообщила РИА «Новый День» официальный представитель управления Госохраны Евгения Игнатова, к ним поступило заявление общественника Олега Букина с просьбой проверить, является ли телебашня объектом культурного наследия. Госорган отправил запросы в специализированные организации – на проверку заявления дается максимальный срок в 90 дней.

«Мне сложно представить, будет ли проводиться снос заинтересованной организацией. Но по закону до вынесения нашего решения такого права у нее нет», – заключила специалист.

Итак, Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняло заявление председателя общественной организации «Уральский хронотоп» Олега Букина, он просит включить недостроенной телебашню (ее в данный момент активно готовит к сносу УГМК) в реестр объектов культурного наследия.

По закону, до решения Госохраны работы по демонтажу телебашни должны быть остановлены. Нужно отметить, что срок в 90 рабочих дней является крайним, то есть и эксперты могут составить заключение, и управление – вынести своё решение несколько раньше.

«К работе Букина относимся с пониманием и уважением, а также ко всем защитникам телебашни. Но спешим их заверить, что все работы были проведены в соответствии с законом», – прокомментировал «Новому Дню» начальник управления по связям с общественностью УГМК Алексей Свалов.

Снос башни в случае признания ее объектом культурного значения является уголовно наказуемым деянием в порядке ст. 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».

Наказание по данной статье может доходить до шести лет лишения свободы.

Екатеринбург, Максим Бородин

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