В День защитника Отечества остановят метро – возможно, из-за сноса телебашни

В День защитника Отечества в Екатеринбурге на несколько часов приостановят работу метрополитена. Возможно, это связано с работами по демонтажу недостроенной телебашни.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, метро не будет ходить примерно с 11 до 13 часов. Однако точного ответа о сносе башни он дать не смог, ссылаясь на то, что этот объект городу не принадлежит, а информацию лучше уточнить у застройщика.

В пресс-службе УГМК вновь повторили, что снос башни состоится не раньше 18 марта.

Ранее власти Екатеринбурга заявили, что не знают ничего о работах, которые проводятся на недостроенной телебашне. Там сообщили, что в УГМК не поставили в известность представителей «серого дома» о подготовке к демонтажу, в том числе – не рассказали о мини-взрывах, которые уральцы слышали в четверг и пятницу вечером. «Если что-то будет предприниматься, нас заблаговременно уведомят», – сказали в администрации города, впрочем, отметив, что никакого специального регламента не существует.

Екатеринбург, служба информации

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