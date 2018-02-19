Мэрия дала задний ход: останавливать метро и сносить башню 23 февраля не будут

Меньше чем за час изменили свои показания сотрудники пресс-службы городской администрации Екатеринбурга.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь серого дома Анатолий Карманов, появилась новая информация, согласно которой никакой необходимости в приостановке работы метрополитена 23 февраля нет. «Сначала у нас были одни данные, потом появились другие», – рассказал он.

Напомним, сегодня утром появились данные о сносе недостроенной телебашни в День защитника Отечества, для чего планировалось на два часа закрыть метро. Однако собственник башни, УГМК, это опроверг. «23 февраля не является датой демонтажа недостроенной телебашни. Точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта», – написала в соцсети замначальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Екатеринбург, служба информации

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