«Яндекс» стер телебашню с карты Екатеринбурга (СКРИН)

Знаменитая екатеринбургская телебашня пропала с «Яндекс.Карт». Правда, ненадолго – в компании уже пообещали вернуть объект на место, до тех пор, пока ее не снесут в реальности.

Телебашня пропала с «Яндекса» на днях. «Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали с них. После появления информации о переносе дат сноса мы уже внесли необходимые изменения – через несколько дней, после ближайшего обновления, телебашня вновь появится на «Яндекс.Картах» Екатеринбурга», – прокомментировала представитель «Яндекса» в регионе Александра Репьева.

Добавим, Google и 2gis торопиться с «затиранием» недостроя не стали, на их сервисах телебашня все еще существует.

Дата сноса телебашни все еще не определена. На этой неделе в мэрии появилась информация, что ее будут сносить 23 февраля, из-за этого даже планировалось приостановить работу метро. Однако буквально за час в администрации города «передумали». «Сначала у нас были одни данные, потом появились другие», – рассказал пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. В УГМК заверяют, что башню не будут сносить до выборов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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