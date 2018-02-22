Недостроенная телебашня вернулась на карты «Яндекса» (СКРИН)

«Яндекс» оперативно вернул на свои карты недостроенную телебашню, которую готовят к сносу.

Уже сегодня с утра телебашня снова находится на своем привычном месте, близ цирка. Объект, снос которого стал одной из главных тем в Екатеринбурге, на днях пропал с карт «Яндекса». Это вызвало возмущение у жителей города. В «Яндексе» досрочный снос объекта объяснили излишней торопливостью.

«Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали с них. После появления информации о переносе дат сноса мы уже внесли необходимые изменения – через несколько дней, после ближайшего обновления, телебашня вновь появится на «Яндекс.Картах» Екатеринбурга», – комментировала накануне представитель «Яндекса» в регионе Александра Репьева. Впрочем, очевидно – даже если бы телебашню снесли 23 февраля, то с карт она все равно пропала бы раньше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

В выходные в Свердловской области похолодает до -32. / Байопик Спилберга, драма про теракт и новые «О чем говорят мужчины» – кинопремьеры недели (ВИДЕО). / «МОК ПНХ»! Фанаты «Спартака» устроили нецензурную акцию на хоккейном матче в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»