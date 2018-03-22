Прихожане, жильцы и звери – кто должен бояться взрыва башни Система коллективной безответственности

В Екатеринбурге самой горячей темой по-прежнему остается снос башни. Особенно интересна она обитателям ближайших домов и зданий. Выясняется, что кроме циркачей и владельцев апартаментов в «Артеке», никого о сносе не уведомляли и осмотра помещений не проводили.

Как рассказал «Новому Дню» председатель ТСЖ «Декабристов, 75» Юрий Цыбин, в правление товарищества лишь вчера наведался представитель компании «РВС», которая будет демонтировать башню. До этого никакой официальной информации жильцам дома не поступало – их просто держали в неведении, а данные приходилось черпать из СМИ. В правление ТСЖ принесли тот же документ, что вчера прислали управляющей «Артека». Это фактически рекомендации по безопасности, а также информация о включении сирены перед взрывом. Однако представителям «Декабристов, 75» до сих пор неизвестно, кто будет нести ответственность, если, как сказано в памятке, в доме выбьет стекла или случится что-то подобное. По словам Цыбина, проверки здания, какая была проведена в «Артеке» (об этом «Новый День» также писал ранее), не произошло. «Почему наш дом не был включен в акт обследования, как например «Артек» или помещения цирка? Хотя до нашего дома те же 200 метров, как до подсобок, где держат животных. Нам на это ответили только устно – они (представители компании РВС) не считают, что мы находимся в зоне опасности», – сказал собеседник агентства.

По словам председателя ТСЖ, он рассылал письма с этим вопросом в разные инстанции – свердловский минстрой, администрацию Екатеринбурга, региональное управления МЧС России, в прокуратуру, в УГМК, и так далее. Однако ответа на главный вопрос – кто будет нести ответственность, в случае если здание или его жители пострадают в результате демонтажа, – получено не было. «На какую сумму застрахована ответственность? Кто материально отвечает? Ведь даже незначительная подвижка земной коры, разовое колебание на доли миллиметра может привести к тому, что образуются микротрещины, плитка посыпется. Я уверен, что дом не рухнет, он стоял и будет стоять, но эти вопросы очень беспокоят людей. Все полученные ответы говорят о том, что это система коллективной безответственности. В крайнем случае будет виноват условный Василий, который неправильно заложил взрывчатку», – сказал Юрий Цыбин.

Также он сообщил, что часть жителей намерены покинуть свои квартиры в то время, пока будет снос. Но есть и те, кто просят пустить на крышу, чтобы вживую увидеть взрыв с удобной позиции. «Но тут, извините, нет. Техника безопасности», – подчеркнул собеседник агентства.

В Екатеринбургском цирке, где сейчас идет новая программа «Цирк на воде», заявили, что в настоящее время об эвакуации речи не идет – это касается как артистов, которые живут в гостинице, так и животных.

Прихожан мечети «Нур-Усман», которая находится непосредственно под телебашней, о взрывах вообще никто не предупреждал. «Мы всю информацию знаем из СМИ. К нам никто не приходил, никто не звонил, не писал о том, что будет снос. Ходя адрес и телефон известен. Завтра будет намаз, мы, конечно, всех людей сами предупредим. В субботу в мечети бывает имам, прихожане тоже бывают – помолиться за усопшего, другие ритуалы провести. Мы обязательно объявим о мерах безопасности. Здесь построили забор по границам участка. Вопрос в том, насколько он эффективен будет», – прокомментировал и.о. председателя религиозной организации председателя Наиль Шаймарданов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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