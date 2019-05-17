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Пятница, 17 мая 2019, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

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Глава ВЦИОМ опроверг информацию о некорректных вопросах про храм и сквер

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, который находится сейчас в Екатеринбурге, опровергает информацию о том, что во время опросов, организованных центром, респондентам задают некорректные вопросы про храм. «По поводу опроса ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с известными событиями: 1. Да, такой опрос мы действительно проводим. 2. Нет, его результатов пока нет. 3. Нет, появившиеся в ФБ формулировки вопросов ничего общего с нашей анкетой не имеют и представляют собой грязной воды fake news. «Люди! Будьте бдительны!» – написал он в своем фейсбуке.

Напомним, ранее екатеринбуржцы пожаловались на то, что опросник ВЦИОМа некорректен, в частности, они рассказывают, что социологи не озвучивают все варианты ответа, которые касаются строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

«Вопросов много – образование, в каком районе города живешь, род занятости, должность, опросы про осведомленность ситуацией, личное мнение к ситуации, и т.д. Но были и некорректные вопросы, формулировку дословно не помню, но что-то вроде «слышали ли вы, что протест подготовлен местным штабом Навального». Были вопросы, в которых уже содержалось утверждение. Тот диалог, который описан в фейсбуке, у меня в разговоре было точно также. Я считаю, что вместе с итогами опроса ВИЦОМу нужно также выкатывать все вопросы и все предлагаемые ответы, которые слышали респонденты», – сказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ксения Другова, которая также принимала участие в телефонном опросе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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