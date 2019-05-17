В Екатеринбург приехал гендиректор ВЦИОМа, а жители города жалуются на некорректные вопросы про храм

В Екатеринбург приехал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Василий Федоров. «Кто на следующий день после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужностиместе размещения храма уже тут – тот я», – написал он у себя в фейсбуке, отметив посещение УрФУ.

Между тем, судя по всему, в Екатеринбурге будет проводиться вовсе не социологическое исследование, а опрос, о котором сказано в Уставе города. За форму и содержание вопросов должны будут проголосовать депутаты ЕГД, а сам опрос предполагает участие только жителей Екатеринбурга старше 18 лет, причем, скорее всего, он будет поквартирным. Об этом можно почитать в нашем предыдущем материале. Кроме того, жители Екатеринбурга жалуются на то, как проводились ранее на этой неделе опросы ВЦИОМа по поводу храма и сквера.

Вот что пишет у себя в фейсбуке Василий Федоров: «Подруге позвонили из ВЦИОМ с опросом по поводу храма. Вопрос: в ходе дебатов рассмотрены различные варианты дальнейшего развития событий, какой из вариантов вы поддерживаете? Ответы: 1) Храм должен быть построен в том виде, в котором его запланировали 2) Храм должен быть построен на этом месте, но видоизменен 3) Должны построить храм и облагородить прилегающую территорию И все».

Дальше он приводит диалог того, кто звонил и представился сотрудником ВЦИОМа, и собственно девушки, которую опрашивали: – Меня ни один из этих ответов не устраивает – Тогда вы можете сказать «Затрудняюсь ответить» – Я не затрудняюсь, у меня есть конкретный ответ на этот вопрос, но его нет в вашем списке – А, ну да, я не дочитала. Еще есть вариант «Храм не должен быть построен на месте сквера».

Другая жительница Екатеринбурга, издатель The Village Ксения Другова сообщила, что она тоже приняла участие в опросе ВЦИОМа. «В моем разговоре был ровно тот же сценарий», – написала она в фейсбуке, комментируя пост Федорова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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