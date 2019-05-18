Сквер. Суббота. У драмы людно. Приехали православные (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 18.05.2019 17:59 (время московское)

17:59 Оцепления вокруг площадки сегодня нет, но стражи порядка прогуливаются среди людей.

17:58 С ним фотографируются гуляющие горожане.

17:54 Толпа на площадке становится все разнообразнее.

17:52 Эти люди стоят за спинами поющих православных.

17:43 Раздают бесплатные круассаны от Фонда Святой Екатерины.

17:42 «Любой перенос на другое место ставит не только под некоторое сомнение саму возможность этой стройки, но, в том числе, и в связи с приближающимся юбилеем нашего города может сделать постройку этого храма невозможной и несвоевременной», – утверждает настоятель храма-на-крови Максим Миняйло.

17:38 В сквере гуляющих – сотни полторы-две.

17:37 Телеграм-каналы сообщают о том, что неподалеку от сквера были замечены представители консервативной религиозной организации «Сорок сороков». В прошлом году они обещали начать жечь кинотеатры из-за премьеры фильма «Матильда», ходили на приемы к депутату Госдумы Наталье Поклонской, устраивали акции у храма-на-крови против премьеры ленты. «Новый День» тогда публиковал собственное расследование о деятельности так называемых царебожников – если еще не читали, обязательно почитайте.

17:31 Стало понятно, зачем верующие выстроились на лестнице у фонтана. Они используют ее как клирос. И поют пасхальные молитвы – «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

17:30 Тем временем подоспело заявление Екатеринбургской епархии. В нем говорится, что противостояние в сквере возникло из-за «недоинформированности горожан». Клирики требуют у членов градсовета при губернаторе, которые принимали решение о строительстве в сквере, выступить перед протестующими. Кроме того, в епархии заявили, что перенос места «сделает невозможным строительство храма к юбилею города».

17:27 Верующие выстраиваются у фонтана на Октябрьской площади на лестнице.

17:26 Снова в сквере появились музыканты, играют «Мою оборону. Егора Летова. Также на Октябрьской площади все готово и к полумарафону – установлены стартовые ворота.

17:26 Некоторые из защитников сквера спокойно наблюдают за православными, большинство просто не обращает внимания.

17:24 Приехали около 70-100 человек, которые за строительство храма, они стали молиться и петь. Некоторые из защитников сквера спокойно наблюдают за православными, большинство просто не обращает внимания.

17:24 Довольно много полицейских рядом со сквером сейчас. У здания правительства Свердловской области есть и автозак, и машина ОМОНа. В сквере разобрали маленький красный забор, проход свободный.

В Екатеринбурге продолжаются события вокруг сквера, где начали было строить храм Святой Екатерины. После 4 дней массовых протестов горожан губернатор заявил о возможном переносе площадки. Сегодня он озвучил в своем заявлении что будут рассмотрены альтернативные участки для размещения храма. Но ситуация далека от окончательного разрешения. Сквер остается местом притяжения горожан. Около получаса назад туда приехала большая делегация православных граждан.

«Новый День» ведет прямую трансляцию с площадки у театра драмы.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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