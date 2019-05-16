Куда идет скверо-церковный протест в Екатеринбурге: чего ждать сегодня, завтра и в ближайшие дни

В Екатеринбурге настал четвертый вечер несанкционированных акций протеста, начавшихся как реакция на будущее строительство храма святой Екатерины и снос любимого горожанами сквера у драмтеатра. «Новый День» попытался выяснить, чего нам стоит ждать и от наступающего вечера, и от последующих.

Уже сейчас, на момент написания текста, понятно, что опрошенный агентством раньше других участник предыдущих акций Владислав Постников оказался прав, говоря, что сегодня правоохранители сделают все, чтобы еще днем перекрыть протестующим путь к огороженному участку. Так, в телеграм-канале «Бессрочка. Екб» сообщают, что путь уже перекрыт, всех, кто подходит близко, задерживают. «Все встречаемся у Ленина на площади 1905 года в 19 часов!» – предлагают авторы канала. В соцсетях некоторые также отмечают, что если подступы к скверу перекроют, то люди стихийно могут собраться неподалеку, через дорогу. Там, где находится «белый дом» – резиденция областного правительства. А это уже совсем другой уровень протеста.

«По поведению людей – опасаюсь, что акция может быть более агрессивной, – предполагает Владислав Постников. – Могут быть провокаторы, дискредитирующие собравшихся. Конечно, люди не ангелы, и среди тех, кто пришел, очень разношерстная публика – и студенты, и футбольные фанаты, кто-то из пришедших может делать что-то, что не красит. Кстати, люди сами пытаются прекратить такие вещи. Очень сложно говорить, как сегодня будут себя люди вести. Понимаете, они не пришли за кем-то – за Москвиным, Навальным или кем-то еще. Как бы власть ни старалась найти организатора, все происходящее децентрализовано, люди просто приходят сами по себе. Думаю, людей сегодня будет поменьше. Возможно, устали. Вчера, когда ОМОН начал винтить, очень многие быстро ушли».

Преподаватель УрГПУ, кандидат философских наук, доцент Андрей Коряковцев рассказал «Новому Дню», что и его студенты ходят к скверу у драмтеатра, и делятся с ним впечатлениями. «Но что касается возраста, то в целом протест я бы поостерегся объявлять молодежным, – подчеркивает он. – Там полно и пожилых людей, и людей среднего возраста. Проблема и цели протеста общегражданские – это объясняет разношерстность протеста. Социологических исследований пока нет, но даже по фото видно, что численно протест растет. Социальный состав, вероятно, – самый разношерстный. По его поводу можно сказать определенно только то, что там нет чиновников и крупных буржуа. Как долго продлятся эти акции – точно сказать нельзя. Ясно одно, что этот протест есть сублимация социальных проблем, а такие болячки быстро не рассасываются».

Политтехнолог Александр Пирогов конкретизировал, что протест будет расширяться и абсорбировать горожан, недовольных не только сквером, но и другими маркерами социальной несправедливости (падением уровня жизни, пенсионной и мусорной реформами, повышением налогов и т.д.). «Протест политизируется уже сейчас. Общее недовольство властью перерастет в требования референдума и отставки мэра и губернатора. Протест будет длительным. Погода и расширение групп-участников протеста будут этому содействовать. Если только не вмешается Кремль и не сгладит ситуацию кадровыми и организационными решениями», – убежден эксперт.

Довольно мрачно настроен директор пиар-агентства Magic Inc Платон Маматов: «Дальнейшую ситуацию я вижу следующим образом. Наиболее вероятный путь – разрастание и радикализация протеста. Чем больше ОМОН будет бить и задерживать участников событий, тем больше людей придет на следующий день. И тем злее они будут. Так будет продолжаться до какого-то сильно кризисного момента, после которого стройку свернут. Менее вероятный путь – ОМОН будет просто стоять на своих местах, и через месяц-два протест сам собой сойдет на нет».

Федеральный политолог Константин Калачев считает, что власть не собирается уступать и настроена любым способом продавить нужное ей решение, рассчитывая на то, что протест рано или поздно выдохнется – можно вспомнить судьбу протестов на Болотной, которые постепенно сошли на нет. «Власть считает, что надо просто запастись терпением, – предполагает эксперт. – Массовые задержания – это, с одной стороны, демонстрация решительности, которая показывает серьезный настрой региональных властей, рассчитанный на зрителей в Москве. А с другой – способ попугать часть протестующих и таким образом прекратить расширение протеста. Прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться протест, сложно. Потому что это стихийная акция, самоорганизация людей. Изначально не было никакого плана протеста. Сейчас движение вышло на новый уровень, когда нужны координаторы. Нужны люди, которые будут предлагать все новые формы, чтобы люди не заскучали приходить каждый день на одно и то же место. К примеру, вчера в Екатеринбурге был организован флешмоб с фонариками. Сейчас там огромный простор для народного творчества. И более-менее хорошая погода располагает к собранию людей. Протесту нужна эмоциональная подпитка. Таким образом, может быть два варианта развития. Первый – люди испугаются массовых задержаний и протест утихнет сам собой. Второй – силовой разгон акции, что приведет к увеличению числа протестующих. Власть тоже может невольно выступить триггером протеста. Как мы видим, все призывы к диалогу с его участниками оказались лукавством, потому что позиция по строительству храма остается неизменной. И мы не знаем степень глупости людей, которые работают в городской администрации. Потому что заявление, что у Екатеринбурга из-за протеста не будет метро, – это как тушить пожар керосином. Сейчас ситуация амбивалента. Как поведут себя горожане – не знаю. Но у Екатеринбурга сильный уральский характер. Здесь живут решительные и смелые люди. Так что посмотрим».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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