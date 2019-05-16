Футбольные ультрас, ловцы политических очков и хайпующие: кто и зачем маргинализирует протест в сквере у драмы

В Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. После четырех дней протестов очевидно, что продолжение последует. Причем, как кричали вчера участники акции, начавшейся, кстати, вполне мирно, завтра будет больше. К среде число участников стояния за сквер ощутимо выросло – даже по сравнению с понедельником, когда стояла по-летнему теплая погода. Вопреки прогнозам синоптиков, Екатеринбург не заливает дождями, а прохлада не мешает протестующим. Вероятно, обещание о том, что сегодня акция в сквере будет еще более многочисленной, будет выполнено.

Кто придет? Обычные горожане, как и в предыдущие три дня. Екатеринбуржцы, которым не все равно, которые обижены на власти за то, что те не считаются с их мнением, которым нужно выпустить пар (пенсионная и мусорная реформа, повышение цен на продукты питания, бензин и коммуналку). Но среди них будут и те, кто в той или иной мере маргинализирует протест. Во-первых, это разного рода политические движения или партии. Пока что никакой политики в ситуации нет. Есть накопившееся раздражение, которым попытаются воспользоваться. И речь не только о штабе Навального, который принимает активное участие в протестах с самого первого дня, собирает средства на покупку воды и провизии задержанным, приглашает людей в сквер на акции, убеждая, что они должны быть мирными. Уже вчера на протест внезапно пришли коммунисты с символикой – в красных куртках, с флагами. Пели про «Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Но политизация процесса, очевидно, совершенно ненужная большинству его участников, уже началась, и будет только крепнуть.

После трех дней молчания по поводу ситуации начали высказываться и будущие претенденты на губернаторство. До выборов в Свердловской области два года – и сейчас самое время начинать разворачивать кампанию. Пообещал, например, выйти в сквер депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Вечером прилечу из Москвы и приеду в центр. Повстречать знакомых, пообщаться со сторонниками и противниками стройки, прочувствовать настрой, услышать мнения о возможных компромиссах, увидеть ситуацию своими глазами, а не противоречивые пересказы», – написал он в своем фейсбуке. Осторожно пока комментирует ситуацию бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В эфире «Эха Москвы» он заявил, что может прийти в сквер. И заодно высказался против строительства в нем. «Я однозначно за сквер. В скверах нельзя строить вообще ничего. Ни одно дерево в городе трогать нельзя. Люди гуляют в сквере, с колясками, а тут – бах – и забор поставили. Конечно, они против», – сообщил он. Весьма вероятно, что появятся в ближайшее время и другие политические силы, которые попробуют набрать себе электоральных очков на процессе. Но, можно предположить, будут и те, кто не связан с политикой напрямую.

Во-вторых, со вторника к тем, кто стоит в сквере за его сохранение, присоединились совершенно неожиданно футбольные фанаты. Да, это тоже молодежь, но сильно отличающаяся по духу от участников первого дня – в хорошем смысле слова, хипстеров. Ультрас – это не просто группы по интересам, это сплоченные команды, которые привыкли к кричалкам а-ля «Мы хозяева Урала» и «Русские, вперед» (они звучали, например, вчера, и довольно громко). Это сообщества с иерархией, привыкшие к использованию пиротехники и, что самое важное, к силовым действиям. Закаленные драками с поклонниками других спортивных команд (были в истории и драки со смертельным исходом – между фанатами «Урала» и «Амкара») и с силовиками, они могут повлиять на то, что протест станет уже не таким мирным. В случае конфликта с охраной, силовиками, другими протестующими, они могут ввязаться в драку, которая может перерасти в серьезные стычки. В-третьих, придут и те, кому просто надо словить хайпа на ситуации – ради новых подписчиков в инстаграме и ради собственной популярности. Сделал такую попытку эксцентричный екатеринбургский вуду-маг Антон Симаков, который объявил об одиночной акции в защиту сквера. «Завтра жду всех в 14:00 на набережной за ДИВС. Одиночная акция в защиту сквера. Золотой боди-арт для курицы и ритуал на проклятие Шеремета через куклу», – писал он в понедельник, но потом извинился и отменил мероприятие, сказав, что заболел. Зато в пятницу обещает приехать в Екатеринбург блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-крови. Сейчас он сам находится в Санкт-Петербурге, но уже анонсировал свой визит на Урал. «Прямо сейчас в Екатеринбурге пытаются построить храм на месте сквера. В прошлый раз, когда я был здесь, меня чуть не посадили за ловлю покемонов в храме. Но я восхищен смелостью жителей Екатеринбурга. Сегодня они забирают сквер, чтобы построить храм. Что будет завтра, если мы не будем отстаивать свои права? Тысячи жителей уже вышли на улицы, чтобы разрушить заборы, которые мешают России прошлого стать Россией будущего. В связи с этим я решил приехать сюда и вместе с вами погулять по скверу. Вы можете поучаствовать в прогулке по скверу в 19:00, в эту пятницу, в сквере возле театра Драмы», – написал он, создав отдельную группу «ВКонтакте», в которой, правда, пока чуть больше 100 человек. Кроме того, не стоит забывать о провокаторах с «майданными» призывами, из которых «кто не скачет, тот за сквер» – самое безобидное. Во второй и третий день стояния в сквере в толпе звучали выкрики, которые могут подвести мирных граждан под дубинки, да еще и оправдать действия силовиков в глазах тех, кто наблюдает за происходящим. В том числе – из высоких кабинетов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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