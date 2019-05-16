Путин: вопрос по скверу и храму нужно решить с помощью опроса населения

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, которая развернулась в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, где уже четвертый день продолжается противостояние. Вопрос ему задал на медиафоруме ОНФ журналист из Екатеринбурга Иван Морозов, спросив, что Путин думает по этому поводу и возможен ли, по его мнению, компромисс. Услышав о том, что кто-то выступает против храма, президент спросил: «Они безбожники?». Морозов ответил, что люди не против храма, а против того, чтобы исчез сквер.

«Я услышал мельком об этом только вчера, очень удивился, не понял, что там происходит, это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут возражают. Но все имеют право на свое мнение. Если речь идет о жителях микрорайона, надо его учесть. Если речь идет о записных активистах из Москвы, которые себя попиарить приехали… Но если о жителях, то да, надо учитывать. Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – подчеркнул Путин.

Он также сказал, что решать проблему должны власти – городские и областные. «Если предполагается снос деревьев – пусть инвесторы и городские власти, я даже не знаю, кто там собирается строить, пусть обеспечат, чтобы рядом совсем был высажен другой лес, чтобы больше стало деревьев, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются. Понимаете, нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, нужно сесть договориться, а городские и региональные власти должны заниматься именно этим», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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