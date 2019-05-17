Что за опрос, который хочет провести мэрия по поводу храма, и не будет ли фальсификаций? Как власти будут узнавать мнение горожан

Накануне вечером к конфликту между противниками исчезновения сквера и сторонниками строительства в нем храма подключился президент Владимир Путин. Он несколько раз подчеркнул, что масштаб проблемы раздут – «это ваш региональный вопрос», «я мельком вчера что-то слышал», но, тем не менее, свое слово по поводу сложившейся ситуации сказал: «Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть».

Администрация Екатеринбурга тут же отреагировала, заявив, что и так собиралась проводить опрос (хотя граждане требуют референдума). Тем не менее, решение принято, муниципальные власти ссылаются на формулировку президента, а также на то, что референдум – это слишком долго и дорого, поэтому выяснять мнение горожан будут с помощью опроса. Форма эта не слишком привычная, она не на слуху у горожан, поэтому к ней много вопросов – как и кем будет проводиться мероприятие, кто будет респондентами, как будет звучать формулировка, кто и как гарантирует, что не будет фальсификаций?

На сегодняшнем брифинге в мэрии глава Екатеринбурга Александр Высокинский не снял эти вопросы. Он рассказал лишь, что опрос будут проводить специалисты, работу оплатят из бюджета города, поэтому вопрос о проведении вынесут на обсуждение екатеринбургской думы. Но важного господин Высокинский не сказал: опрос жителей города предусмотрен Уставом Екатеринбурга, точнее, статьей 22. В ней, в частности, сказано, что опрос может быть проведен как на всей территории города, так и в отдельных частях. Что результаты опроса носят рекомендательный характер. Что участвовать в опросе могут только жители Екатеринбурга, обладающие избирательным правом (то есть старше 18 лет, имеющие прописку в городе). «Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением городской думы. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения», – также гласит Устав города.

Общественники считают, что опрос – пусть и не референдум, это хорошо. «В таком опросе имеют право принять участие только горожане (значит, не свезут с области постояльцев храмов, которым плевать на сквер), обладающие избирательным правом (к сожалению, несовершеннолетние не смогут принять участие). На опрос могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей муниципального образования «город Екатеринбург». То есть, вопрос застройки сквера теоретически сюда подходит, если его правильно сформулировать. Опрос проводится путем поименного голосования по месту жительства участников опроса в течение одного или нескольких дней путем сбора подписей в опросном листе (то есть поквартирный обход, – прим. ред.). Думаю, многие вышедшие на драму на этой неделе готовы помочь администрации и принять посильное участие в таком опросе на волонтерских началах, дабы уменьшить возможные расходы (я готова), – написала в своем фейсбуке член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. – Инициатива проведения опроса по вопросам местного значения принадлежит Екатеринбургской городской думе, главе Екатеринбурга – то есть завтра на встрече мы будем просить мэра выступить с такой инициативой. Поэтому, предлагаю сегодня составить обращение, чтобы завтра передать главе. И самое главное, почему я считаю такой опрос более репрезентативным и приемлемым – комиссия по проведению опроса (и по подсчету голосов) назначается Екатеринбургской городской думой на основе предложений инициаторов проведения опроса, общественных объединений, жителей муниципального образования «город Екатеринбург». Разумеется, я как член ОП города готова войти в такую комиссию и даже больше – буду настаивать на этом, потому что опрос должен быть честным и только в таком формате, никаких соцопросов. В общем, предлагаю всем, кто завтра собрался на встречу с мэром присоединиться к этой инициативе. Можно собраться сегодня вечером у меня в офисе и обсудить детали».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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