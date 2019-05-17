Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось. Журналист Александр Иванов, которому мэр вчера предложил заняться созданием списка, рассказал в соцсети, что сегодня вечером состоялась встреча участников протестных акций, на которой было решено отказаться от приглашения мэра.

Одна из заявленных причин – в том, что «у протеста нет лидеров, а на переговоры могут пойти только те, кого выберут горожане». Вторая – «в предлагаемом формате встреча кажется бесполезной, никакого действенного решения она не предполагает».

Однако с этим согласились не все общественники. Екатерина Петрова заявила, что приедет завтра к мэру даже в полном одиночестве, потому что у нее есть для него два важных посыла и она намерена их донести. «И пусть меня штрафуют и записывают куда угодно», – добавила она, намекая на то, что остальные побоялись, что приход в мэрию будет расценен властями как признание в организации беспорядков. Екатерина также намерена попытаться переубедить своих друзей, чтобы они тоже приехали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

Полиция готовится к пятничному вечеру в сквере (ФОТО). / «Город волен трактовать как угодно»: депутаты и избирком ждут решения Высокинского о форме опроса жителей. / Списка желающих пойти на переговоры с Высокинским «от народа» все еще нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»