Высокинский: забор будет стоять, чтобы не было волнений «на другой стороне» (Онлайн-трансляция пресс-конференции мэра)

Трансляция обновлена 17.05.2019 09:48 (время московское)

09:48 О том, как будет проходить опрос: Мы работаем с профессиональными социологами, чтобы определить несколько параметров – репрезентативность выборки, мы не говорим сегодня о 200-300 человек, должна быть репрезентативность. Второе – форма. Опрос на улицах, в интернет, в телефонах.

09:45 Что у нас сегодня в базе договоренностей: мы останавливаем ситуацию, и переходим в режим опроса, строительных работ не будет. Есть процесс подготовки площадки – технологические вещи, ну это вторая тема. Но с точки зрения бульдозеров, строительной техники – этого не будет, мы проговорили с коллегами, есть общая позиция.

09:45 Заметим: Высокинский постоянно вместо слова сквер говорит храм.

09:44 Я бы не сказал, что было страшно, мы же с горожанами общались, это надо делать, как вы заметили, мы с утра организовали периметр безопасности, чтобы обеспечить в храме, в сквере совершенно спокойную обстановку.

09:44 Это определенного рода тест на зрелость городского сообщества, чтобы мы таких вещей не допускали. Вчера когда я бл в сквере, большое число горожан останавливали тех, кто пытался ситуацию раскачивать. Это хорошо, у нас есть здоровое зерно.

09:43 Задержания находятся вне компетенции городской администрации, работа с правоохранительными органами ведется, все решения в рамках действующего законодательства. У нас и рбнимашки, и другие мероприятия всегда проходили в спокойной форме, но как вы понимаете, когда к этой достаточно спокойной форме начали подключаться люди в балаклавах… появились призывы кто не скачет тот за храм, аналогия всем понятна? Естественно, правоохранительные органы в рамках пресечения экстремистских проявлений решения принимали. И мы должны отдать им должное, что в первый день они максимально корректно давали горожанам высказаться, несмотря на то, что акция была несанкционированная.

Екатеринбург, Май 17 (Новый День, Екатерина Норсеева) – В Екатеринбурге началась пресс-конференция главы города Александра Высокинского – он должен объяснить, как будет проходить опрос и что будет в это время происходить на территории сквера. Как оказалось, забор никто убирать не собирается.

«Вы знаете, что у нас закончены градостроительные процедуры, подписаны все необходимые документы для строительства храма, вы знаете, что у нас есть реакция горожан, которые вышли в сквер для его защиты, соответственно, на сегодня принято следующее решение: в соответствии с поручением президента будет проводиться опрос, строительство, все строительные процедуры с точки зрения копания котлована и так далее, на сегодня приостановлены.

Вопрос, который задавали вчера по предложению – давайте уберем забор, – он решен таким образом, что забор будет стоять. Потому что у нас с вами цель на сегодня – стабилизировать ситуацию. Как только мы начинаем убирать забор, в храм могут прийти, то есть в сквер могут прийти сторонники храма, и мы с вами получим такие же волнения, только на другой стороне.

Главной целью сегодня является проведение опроса, к которому мы сейчас готовимся. Есть несколько возможных форм. На сегодня по 131-му закону о МСУ мы будем это обсуждать и с депутатами городской думы, чтобы принять максимально законную форму опроса», – заявил глава города.

Он также добавил, что нужно будет определиться, сколько потребуется времени на выяснение мнения горожан, «цель сделать не быстро, а правильно». А потом начал рассказывать про другие проекты озеленения.

Кроме того, Высокинскому сегодня журналисты сообщили: по словам горожан, прямо сейчас деревья в сквере рубят. Он попросил сотрудников администрации немедленно идти проверять сообщение и останавливать процесс, если факт подтвердится.

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

«Верующим дай веры, священнику – дай канон. Дай отдыхающим скверы. И не забудь про ОМОН». Ургант снова высказался о ситуации в Екатеринбурге. / В Красноуфимске судят вымогателей, предлагавших решить конфликт за деньги. / Неделя в Свердловской области завершится сильными дождями и мокрым снегом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»