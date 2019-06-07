Полпред Цуканов хочет научить уральских чиновников разговаривать с людьми

Полпред в УрФО Николай Цуканов дал особое поручение федеральным инспекторам: наладить коммуникацию чиновников с населением. Это связано с тем, что в округе в последнее время нарастают протестные настроения, и появилось мнение, что власти перестали слушать людей. Г-н Цуканов предложил инспекторам следить за всеми темами, которые интересны обществу. И делать так, чтобы резонансные события обсуждались гласно и открыто, не допуская волнений. Об этом сообщил в беседе с агентством «Новый День» заместитель полпреда Борис Кириллов.

«Полпред с учетом резонансных событий последнего времени дал ряд поручений своим представителям в регионах – главным федеральным инспекторам. Их задача – обеспечить последовательный и эффективный диалог органов власти всех уровней с гражданским обществом. Любой вопрос, который привлекает повышенное внимание и имеет серьезное значение для развития территорий, будь то благоустройство, озеленение, новое строительство в сложившейся городской среде – должен решаться только после широкого общественного обсуждения», – объяснил г-н Кириллов.

Он добавил: «Роль главных федеральных инспекторов здесь в том, чтобы «надавить на власть» и добиться публичности в принятии общественно значимых решений. Эта работа носит последовательный и долгосрочный характер», – заключил собеседник.

Главным вызовом последнего времени стала ситуация со строительством храма в сквере на набережной в Екатеринбурге. Горожане выступили против возведения церкви на этом месте, объяснив это тем, что из-за строительства храма будет полностью изменен ландшафт. В том числе, будут вырублены деревья и пропадут существующие газоны.

Изначально задачу «договариваться» поставил президент Владимир Путин.

Екатеринбург, Курган, Челябинск, Салехард, Ханты-Мансийск, Тюмень, служба информации

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