Эксперты: Куйвашев спустился в «красную зону», но это еще не предел

Несанкционированные митинги, которые всю неделю сотрясали Екатеринбург, не могут не отразиться на карьерных перспективах губернатора Евгения Куйвашева, который сначала допустил возникновение критической ситуации, а потом не смог с ней справиться.

То, что Куйвашев теряет позиции, корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил руководитель «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко: «Конечно, ситуация, когда президент вынужден лично вмешиваться в разрешение местных конфликтов, существенно скажется на репутации Евгения Куйвашева. Губернаторам дана установка – старайтесь решать такие вопросы самостоятельно. Основанием для скорого принятия кадровых решений эти события вряд ли станут, но Куйвашев уже потерял пять очков в нашем интерактивном рейтинге устойчивости губернаторов. С12 баллов его показатель снизился до семи, что переводит его уже в красную зону – то есть высокий риск отставки». Напомним, в рейтинге Евгения Минченко рейтинг губернаторов складывается из баллов по нескольким показателям. События этой недели стоили Куйвашеву очков по направлениям «региональные конфликты», «федеральные конфликты», «качество политического менеджмента» и «позиционирование».

Политолог Константин Калачев считает, что в большей степени затронута репутация главы города Высокинского, а не губернатора, потому что застройка сквера – это местный вопрос. «Губернатор пытался выступить в роли переговорщика. Может, он сделал это с некоторым запозданием, но сделал. Что касается мэра города, то он появился с большим опозданием. Вчера он выходил к протестующим, и его проводили криками «в отставку», – напомнил Калачев. В то же время у Владимира Путина все же есть основания быть недовольным губернатором: «Предложение провести опрос жителей могло исходить от самого губернатора, но тот, естественно, ждал отмашки федерального центра. А федеральный центр исходил из того, что проблема региональная. В результате ситуацию довели до того, что президенту пришлось-таки вмешаться. Понятно, что в глазах Путина акции Куйвашева, возможно, понизились. Потому что президенту приходится делать работу, которую не делает губернатор».

Но самый большой вопрос, полагает эксперт, в том, что будет дальше: «Предложение провести опрос – это хорошее предложение. Но некоторые настаивают на референдуме, а другие говорят о проблемах опроса – как будут сформулированы вопросы, кто будет проводить опрос, какая методика вызовет доверие у всех сторон конфликта. Здесь возникает серьезная проблема. Президент сделал подачу, но сможет ли принять эту подачу местная и региональная власть? Сможет ли обыграть ситуацию таким образом, чтобы не подставить самих себя и президента?» – задается вопросом политолог.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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