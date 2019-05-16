Песков: задержания протестующих в Екатеринбурге оправданны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными задержания участников протестных акций в Екатеринбурге сегодня ночью.

Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заявил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях», а без них в Екатеринбурге не обошлось. «Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Кроме того, пресс-атташе президента сказал журналистам, что информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры, не соответствует действительности. «Нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны», – добавил он. По словам Пескова, это означает, что сам парк продолжит функционировать. Между тем в материалах к общественным слушаниям по проекту межевания и планирования прилегающей к храму территории были указаны еще два объекта капитального строительства – многофункциональный жилой комплекс с полуподземной стоянкой и административно-общественное здание (через дорогу от храма).

Напомним, по разным данным, сегодня ночью в сквере были задержаны от 30 до 70 человек. Провокации действительно имели место быть: из толпы в сторону правоохранителей вылетали петарды, некоторые молодые люди кричали провокационные лозунги и кидались в полицейских бутылками и мусором. Мирная часть протестующих, составляющие большинство, пытались вычислить провокаторов самостоятельно и объясняли полицейским, что у них другие цели.

Добавим, накануне в Верх-Исетском суде рассмотрели 24 дела по задержанным позавчера, 21 человек признан виновным в административных правонарушениях. Многие из них получили от 5 до 35 суток ареста.

Екатеринбург, Сочи, служба информации

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