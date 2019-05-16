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Четверг, 16 мая 2019, 16:07 мск

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Суд вынес решение по двум десяткам активистов, задержанных в сквере у театра драмы

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга накануне рассмотрели 24 дела по задержанным в сквере у театра драмы. Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» помощник судьи Ольга Тафф, в отношении одного человека было вынесено решение о прекращении дела, по двум заседание перенесли на 17 мая. Таким образом, 21 человек признан виновными в административных правонарушениях.

По информации правозащитников, многие из задержанных в первые два дня противостояния в сквере обвинялись в нарушении ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». «Многие уже получили свои сроки, от 5 до 35 суток ареста», – сообщает в фейсбуке Полина Грейсман.

Вчера общественники отмечали, что задержанным стали вменять ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Грейсман уточняет, что большинство из задержанных остаются в отделениях полиции. По разным данным, это от 30 до 70 человек. Причем большинство полицейские схватили, когда в сквере почти никого не осталось, около трех часов ночи к пазику отвели сразу более десятка человек. В Верх-Исетском суде уточнили, что по ним материалы в суд еще не поступили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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