В резиденции губернатора начинается обсуждение конфликта вокруг храма. Журналистов не пустили (ФОТО)

Только что в резиденции губернатора за закрытыми дверями при участии власти началась встреча сторонников и противников строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы.

На встречу пришел глава города Александр Высокинский – как передает корреспондент РИА «Новый День», он буквально пробежал внутрь. Присутствуют уполномоченный по права человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, протоиерей Максим Миняйло. Также пришли активист движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова, депутат ЕГД Константин Киселев. Подошел председатель Свердловского регионального отделения партии «Российский общенародный союз» Иван Волков – он не участвует во встрече общественников с губернатором, но устроил «выступление» для толпящихся в холле.

Ранее сообщалось, что на встрече может быть лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин – однако он замечен не был.

Журналистов оставили ждать у дверей – о событиях обещали рассказать на брифинге в 17:00.

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