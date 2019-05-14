За час до встречи с Куйвашевым по храму оказалось, что желающих идти на нее практически нет (СКРИН)

Меньше чем за час до начала встречи в резиденции губернатора по вопросу строительства храма святой Екатерины окончательного списка делегатов ни от одной из сторон нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока свое участие точно подтвердили только участница группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина и директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов. Причем второй подчеркнул, что идет как журналист. Между тем в департаменте информполитики весь день не отвечают ни на звонки, ни на сообщения с просьбой пояснить, как сотрудники СМИ могут попасть на переговоры.

В сообществе «Екатеринбург за свободу» за два часа до встречи был организован опрос, кто достоин представлять защитников сквера на встрече с губернатором и оппонентами. Лидером голосования стал политолог Федор Крашенинников, однако он взял самоотвод: «Хочу сообщить, что я ни на какие переговоры не иду. По всем вопросам обращайтесь к тем, кто туда идет». На второй и третьей строчке – уже упомянутые Ринат Низамов и Анна Балтина. Также в опросе упоминается депутат гордумы Константин Киселев, который сообщил, что «если что, он готов тоже». Политолог Дмитрий Москвин, комментируя ситуацию в целом, заявил: «Встреча с губернатором нужна в первую очередь губернатору. Речь о его политическом будущем. Несмотря на его приглашение прийти переговорщикам, его окружение уже активно старается отфильтровать этих людей».

Тем не менее, оппозиционеры готовы прийти к губернатору все вместе. Штаб Навального запостил на своей странице объявление: «Сегодня в 16:00 встречаемся у резиденции губернатора. Адрес: ул. Горького 21 (со стороны ул Толмачева, ориентир – дом Севастьянова). А в 19:00 – в сквере у Театра драмы. Дмитрий Москвин из «Пакров и скверов Екатеринбурга» предложил отличную идею по поводу наконец инициированных губернатором переговоров. Евгений Куйвашев должен был сам явиться к протестующим в сквер, но не сделал этого. Зато предложил переговоры. Мы с вами обязательно придём на них, но нас будет не пятеро. В 16:00 без плакатов и лозунгов встречаемся у резиденции губернатора. Такие вопросы не должны решаться кулуарно. Раз Евгений Куйвашев политик – пускай общается с людьми. Если переговоры ни к чему не приведут, то в 19:00 мы соберёмся в сквере на Октябрьской площади на ещё одну прогулку».

Тем временем на ситуацию в Екатеринбурге уже отреагировали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы знакомимся с этими сообщениями. С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», – сказал он газете «Ведомости». От суждений о сложившейся ситуации представитель Кремля воздержался: «Не обладая все-таки нюансами в отношении того, что именно там происходило, – а только нюансы здесь позволяют делать какие-то суждения, – я воздержусь от каких-либо комментариев».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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