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Четверг, 16 мая 2019, 16:13 мск

Новости Екатеринбург

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Петербурженка приковала себя к дереву в сквере, где хотят построить храм (ФОТО)

Как передает корреспондент «Нового Дня», жительница Санкт-Петербурга приковала себя к дереву в екатеринбургском сквере, в котором хотят построить храм святой Екатерины.

Известно, что девушку зовут Эльвира. Она сделала это в знак протеста против вырубки деревьев. Как рассказала сама Эльвира, она в Екатеринбург приехала впервые, она находится тут третий день, здесь живет ее молодой человек. Рядом с ней стоят Росгвардейцы и охрана – они принесли кусачки, попытались перекусить цепь, однако у них ничего не получилось.

На месте сейчас работает корреспондент «Нового Дня», он ведет прямую трансляцию в нашей группе в фейсбуке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

Дмитрий Песков: в Екатеринбурге необходима определенная работа правоохранительных органов. / К скверу, где начинается строительство храма, начали приходить люди (ФОТО). / Новый вице-мэр дебютировала с угрозой: «Протест оставит вас без второй ветки метро». Читать дальше

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