Выбранный Высокинским посредник для переговоров с горожанами взял самоотвод

Житель Екатеринбурга Александр Иванов, которому накануне в сквере глава Екатеринбурга Александр Высокинский совершенно внезапно предложил отобрать 30 парламентеров для встречи с ним в субботу, объявил, что не готов брать на себя такую ответственность.

Об этом Александр написал на своей странице в соцсети, по собственному признанию, после встречи с бывшим мэром Евгением Ройзманом: «Ребята, я не организатор похода к мэру. Считаю, что я не имею никакого морального права выбирать этих 30 человек. Выбирать должны все вы, тех, кому доверяете! Люди предлагают два варианта: 1. Завтра приходим к администрации, выбираем парламентеров.2. Голосуем в сети и встречаемся в понедельник-вторник. За сутки определить 30 человек, которым доверяют горожане, невозможно! Также нужно обеспечить прозрачность и безопасность парламентеров: 1. Нужны гарантии, что пришедшие на переговоры люди не станут восприниматься лидерами протеста и к ним после переговоров не придет полиция. 2. Публичная площадка для переговоров и присутствие журналистов как гарантия прозрачности. Никаких лидеров протеста нет! Нет организаторов, понимаете?»

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером Александр Высокинский вышел к людям, защищавшим сквер. К нему подступили журналисты, начали задавать вопросы, в том числе и о том, готов ли он встретиться с группой защитников сквера у себя в администрации. Глава согласился и ткнул пальцем, как показалось очевидцам, в того, кто просто стоял ближе других: «Вот ты этих представителей и отберешь». Сам Александр Иванов к такому поручению оказался морально не готов.

Добавим, понять «посредника» нетрудно: ситуация, действительно, неоднозначная. Напомним, во вторник защитников сквера приглашал к себе губернатор Евгений Куйвашев. Почти ко всем из них на следующее утро пришла полиция, рассудив, что раз они приняли приглашение, то они и являются организаторами беспорядков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

Что за опрос, который хочет провести мэрия по поводу храма, и не будет ли фальсификаций? Как власти будут узнавать мнение горожан. / На дублере Сибирского тракта погиб пешеход. ГИБДД ищет очевидцев. / С начала года в Свердловской области в ДТП погибли пятеро детей, пострадали – 110. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»