УК депутата Колесникова оставила горожан без горячей воды

Екатеринбуржцы, проживающие в престижном районе у метро «Динамо», пожаловались на отсутствие горячей воды, несмотря на официальное завершение первого этапа опрессовок в городе. В частности, умываться холодной водой сегодня пришлось жильцам домов на улице Братьев Быков и в переулке Красном. Управляющая компания винит энергетиков, ЕТК заявляет, что аварий на магистралях, от которых зависит горячее водоснабжение данного района, не было, а причин скрывать это попросту нет. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Новый День».

В диспетчерской УК «РЭМП Железнодорожного района», которую возглавляет депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников, известный своим отношением к избирателям, сообщили, что «горячее водоснабжение отсутствует из-за аварии на магистрали, устранением которой занимались работники Екатеринбургской теплосетевой компании». «Мы ждем распоряжения о возможности подачи воды. Как только оно поступит, воду начнут подавать в дома», – сообщила диспетчер.

Между тем ЕТК отчиталась о завершении опрессовок еще в четверг, 30 мая. Примечательно, что в ходе испытаний трубопроводов ни одной протечки вблизи района метро «Динамо» выявлено не было. Пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сообщила, что все сети в названном районе выдержали опрессовки, а горячая вода отсутствует из-за действий сотрудников управляющей компании.

«По данным на вечер 30 мая аварий на магистральных сетях в зоне ответственности ЕТК, от которых зависит горячее водоснабжение улицы Братьев Быковых и переулка Красного, выявлено не было. Вчера вечером мастер после проверки запустил оборудование на теплопункте, о чем сообщил в УК «РЭМП Железнодорожного района». Сотрудник УК по фамилии Ибрагимов ответил ему, что даст воду завтра. Вероятно, кто-то в управляющей компании решил, что люди могут посидеть без воды еще день. Впрочем, я допускаю, что задержка вызвана необходимостью проверки придомовых сетей», – сказала Светлана Тимченко.

В диспетчерской возглавляемой депутатом Колесниковым управляшки этот факт отрицают, ссылаясь на уведомление ЕТК о ремонтных работах, копию которого они готовы предоставить только по письменному запросу редакции. «Они (ЕТК, – прим. ред.) вас дезинформировали. У нас есть уведомление от ЕТК о проведении ремонтных работ. И указанные адреса (Быковых и Красный, – прим. ред.) в нем значатся», – заявила диспетчер УК «РЭМП Железнодорожного района». «Обращайтесь с письменным запросом в домоуправление», – добавила собеседник агентства.

Екатеринбург, Иван Гридин

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