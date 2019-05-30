В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок из двух, запланированных на нынешнее лето. Испытания проходили с вечера вторника по утро четверга с ограничением горячего водоснабжения. За эти дни было выявлено 28 повреждений в районе улиц Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченской, Ясной, Волгоградской, Бардина, Строителей, Онуфриева.

В четырех случаях вода вышла на поверхность – в районах улиц Дерябиной, Пехотинцев, Викулова, Красноармейской. При этом во время порывов сетей пострадали четыре автомобиля, однако в пресс-службе ЕТК заверили, что все объекты теплоснабжения застрахованы, поэтому владельцы транспорта получат компенсации.

Добавим, что сейчас ремонтные бригады ЕТК приступили к устранению повреждений. Следующий этап опрессовок пройдет 2-4 июля. Также возможны локальные гидравлические испытания на небольших участках сетей с помощью передвижных установок без отключения горячего водоснабжения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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