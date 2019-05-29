ЕТК возместит ущерб владельцам трех машин, пострадавших во время опрессовок

В Екатеринбурге в понедельник начался первый этап гидравлических испытаний на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения. В ночь на среду четыре трубопровода не выдержали давления – гейзеры забили на улицах Серафимы Дерябиной, Красноармейской, Викулова и Пехотинской. На некоторых участках фонтаны достигали высоты в несколько метров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, из-за выхода воды на поверхность пострадали три машины. «Объекты ЕТК застрахованы, владельцам необходимо обратится в компанию с заявлением о возмещении ущерба. Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. Итоги первого этапа опрессовок будут подведены в течение завтрашнего дня после завершения первого этапа испытаний. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», – отметили в компании.

Отметим также, что еще одна коммунальная авария произошла сегодня утром на улице Щербакова, но ЧП не связано с опрессовками. Прорыв произошел на сетях «Водоканала»

Как ранее писал «Новый День», гидравлические испытания – вынужденная мера. Подробнее об этом – в материале «Опять опрессовки? А нельзя без них?».

Екатеринбург, Елена Сычева

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