Сегодня вечером в Екатеринбурге стартуют опрессовки

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) в период с 27 по 30 мая проведут в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме серию гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, с 27 по 30 мая пройдет первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. С 23:00 часов 27 мая до 07:00 часов 28 мая пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей. С 00:00 до 06:00 часов 29 и 30 мая пройдут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей. В период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение.

До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта можно сообщить о случившемся по телефонам:

+7 (343) 329-33-52, +7 (343) 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС)

или +7 (343) 329-37-01, +7 (343) 329-37-00 (дежурный диспетчер оперативной диспетчерской службы).

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21.

Екатеринбург, служба информации

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