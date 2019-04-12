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Пятница, 12 апреля 2019, 09:39 мск

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Энергетики объяснили, зачем нужен «день кипятка» на теплосетях Эльмаша (ВИДЕО)

Во вторник, 16 апреля, тепловые сети Орджоникидзевского района Екатеринбурга пройдут испытание кипятком. В жилых домах на короткое время батареи нагреются, как в зимние морозы, а горячую воду отключат. Заместитель главного инженера Екатеринбургской теплосетевой компании Сергей Стробыкин рассказал РИА «Новый День», зачем этот процесс и что нужно делать жителям.

Трубы проверят крутым кипятком

Сергей Геннадьевич, с какой целью проводятся испытания теплосетей?

По регламенту раз в пять лет все тепловые сети должны пройти проверку на прочность максимальной температурой теплоносителя. Эти испытания отличаются от опрессовок, которые проходят ежегодно. При опрессовках плотность и герметичность трубопроводов проверяется повышенным давлением. В нашем случае давление в сетях будет рабочим, но с кратковременным повышением температуры воды до максимально расчетных значений. На теплоисточнике температура составит до 125 градусов, на теплоносителях в жилых домах – не более 90 градусов.

При таких испытаниях проверяется компенсирующая способность сетей и целостность неподвижных опор и конструкций. В этом году мы проводим испытания в зоне ТЭЦ Турбомоторного завода, то есть в микрорайоне Эльмаш. Условно будет охвачен квадрат улиц от Космонавтов до Ползунова – Замятина, и от Фронтовых Бригад до Красных Командиров.

Как будет проходить этот процесс?

Как я уже сказал, на теплоисточнике температура будет повышаться до 125 градусов. Это будет плавный процесс. В течение 5-6 часов кипяток будет циркулировать по теплосетям, в том числе в системе теплоснабжения домов. Для безопасности на этот период в домах будет отключена горячая вода. Батареи в квартирах на короткое время разогреются, как в морозный зимний день, а потом также быстро остынут. В это время жителям рекомендуется чаще проветривать комнату, чтобы уходило лишнее тепло. Родителям стоит проконтролировать, чтобы маленькие дети не прикасались к горячим батареям. Нужно понимать, что при проведении испытаний возможны повреждения на сетях. Поэтому на улице нужно соблюдать меры предосторожности. Если вы вдруг увидели на улице парящую лужу, не стоит приближаться к ней, чтобы не получить ожоги. Не нужно пытаться перейти или проехать по улице, залитой горячей водой. Автомобилистам не стоит парковать машины рядом с тепловыми камерами, люками колодцев и трубопроводами. В случае аварии нужно сообщить в диспетчерскую службу или в управляющую компанию: на место выедет аварийная бригада, огородит опасный участок и начнет устранять последствия.

В прошлом году в Екатеринбурге были аналогичные испытания теплосетей. Каковы их итоги?

Да, год назад проводились испытания сетей от Ново-Свердловской ТЭЦ, они коснулись Кировского, Октябрьского и частично Ленинского районов. К сожалению, испытания прошли не очень корректно, так как ряд управляющих компаний отключили внутридомовые системы отопления. Тем самым был нарушен гидравлический режим в теплосетях. Энергетикам пришлось срочно вносить корректировки, из-за чего испытания затянулись. В итоге это привело к тому, что горяча вода поступила в жилые дома позднее, чем планировалось, – не вечером, а на утро следующего дня.

В этом году, чтобы избежать накладок, мы на уровне районной администрации провели совещания с управляющими компаниями. УК дали гарантии, что не будут закрывать доступ в дома. Расчетный период испытаний – 16 апреля с 8 до 16 часов. Но фактически отключения горячей воды в домах начнутся с вечера 15 апреля. Тем самым энергетики перестраховываются, чтобы обезопасить жителей от кипятка в кранах горячей воды. Отмечу, что социальные объекты в зоне испытаний – детские сады, больницы, интернаты и дома престарелых – будут отключены от отопления и горячей воды до вечера 16 апреля. Это тоже делается ради безопасности. Испытания теплосетей приносят временные неудобства горожанам, но они важны для подготовки к следующему отопительному сезону, так как позволяют выявить слабые места в трубопроводах и вовремя устранить их.

Напомним, сообщить об авариях на сетях можно по телефонам:

ЦДС администрации города: 005 или 371-11-75,

ЦДС АО «ЕТК»: 329-37-52 или 329-37-01.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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