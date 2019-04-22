Энергетики устроят «день кипятка» на Ботанике

В Екатеринбурге продолжатся испытания тепловых сетей максимальной температурой. Завтра энергетики повысят температуру зимнего уровня в зонах котельных: пер. Базовый, 62, и ул. Луганская, 27а, в границах улиц Луганской, Хуторской, Саввы Белых, пер. Базового.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, испытания пройдут с 9:00 до 16:00. На это время для безопасности от тепла отключат жилые дома с неисправными системами регулирования – это необходимо сделать сегодня до 17:00, управляющие компании проинформированы. Кроме того, ГВС и теплоснабжение ограничат в детсадах и больницах.

Энергетики просят жителей Екатеринбурга быть внимательными и соблюдать правила безопасности:

1) Для понижения температуры воздуха внутри жилых и общественных зданий рекомендуется ввести режим усиленного проветривания помещений.

2) Не приближаться к месту парения, под асфальтом может находиться промоина.

3) Не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.

4) Не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, – жизнь дороже! Ущерб застрахован.

5) Если разлив застал в транспорте – не покидать его, даже если водитель открыл двери.

6) Не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

7) Разъясните детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций энергетики просят горожан обращаться в мониторинговые центры по телефонам:

ЦДС Администрации города – 005 (371-11-75);

ОДС АО «ЕТК» – 329-37-01;

ЦДС АО «ЕТК» – 331-22-18.

Екатеринбург, служба информации

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