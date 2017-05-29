Опять опрессовки? А нельзя без них? / Ликбез от NDNews.ru

Публикации за 29.05.17

Сегодня в Екатеринбурге начались гидравлические испытания тепловых сетей, или попросту опрессовки. Они продлятся несколько дней, во время которых горожанам, в квартирах которых нет водонагревателей, придется возиться с кастрюлями, тазиками и ковшиками. Естественно, что такое положение дел не нравится никому. NDNews.ru рассказывает, зачем вообще нужны опрессовки и можно ли обойтись без них.

Что такое опрессовки?

Вообще слово «опрессовки» – разговорное. А сам процесс называется «гидравлические испытания теплосетей». И, как следует из названия, это проверка труб с помощью повышенного (выше, чем в обычное время) давления воды. Там, где труба уже износилась, она порвется, значит, специалисты вовремя заметят потенциально аварийное место и все починят.

Почему обязательно нужно отключать горячую воду во время опрессовок?

Вовсе необязательно. Все зависит от схемы теплоснабжения. Даже в Екатеринбурге теплосети разные, поэтому где-то горячую воду отключают, а где-то нет.

У меня не отключают, но она не горячая, а холодная. Почему так?

В обычное время воду нагревают, например, в котельной до 65 градусов, а когда она доходит до крана в квартире, она немного остывает. Во время испытаний же ее нагревают на теплопункте – котельной, ТЭЦ, и т.д. – только до 40 градусов. Горячее – нельзя, потому что если где-то произойдет прорыв, вода выйдет на поверхность, и могут пострадать люди.

Нельзя ли обойтись вообще без опрессовок, ведь наверняка есть другие способы проверить прочность сетей?

Конечно, есть и другие способы. Например, можно провести полную дефектоскопию. Для этого в трубу запускается аппарат, который сканирует стенки и говорит специалистам, где есть потенциально аварийные участки. Правда, для этого придется полностью осушить все трубы, то есть горячей воды у людей в такой ситуации точно не будет. Причем такая технология отнимает куда больше времени – как минимум, в два раза.

Но в России есть города, где вообще нет опрессовок!

Не проводить гидравлические испытания нельзя – это нарушение правил эксплуатации тепловых сетей. Если этого не делать, может получиться ситуация с высокой аварийностью. Причем аварии будут происходить, например, зимой, когда без отопления гораздо хуже, чем сейчас без горячей воды. В постсоветский период опрессовки вообще не проводились в течение какого-то времени. Ими пренебрегали, документация терялась, люди уходили. Это привело к большому количеству аварий на теплосетях. Но сейчас все постепенно приходит в норму – сами периоды опрессовок стали короче, потому что нарабатывается статистика, появляются новые методы, когда, например, можно за раз проверить несколько участков. Но пока что совсем без испытаний обойтись нельзя.

Редакция NDNews.ru благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу АО «Облкоммунэнерго» и начальника отдела эксплуатации предприятия Владимира Малинникова

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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