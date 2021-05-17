В ночь с понедельника на вторник начнутся опрессовки

Ближайшей ночью в Екатеринбурге начнется первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Несмотря на то, что в первую из четырех серий опрессовок энергетики будут проверять обратные трубопроводы, скорее всего, без отключения горячей воды не обойдется. Как правило, управляющие компании и ТСЖ перестраховываются и перекрывают вентили – так что водоснабжение появляется только после завершения испытаний. Первый этап запланирован на 18-21 мая, все работы будут проходить по ночам.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году пройдет четыре серии гидравлических испытаний. Второй этап пройдет в июне – с 8 по 11 число. Третий – в июле, с 20 о 23 число. Четвертый – с 10 по 13 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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