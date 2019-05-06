Энергетики рассказали, когда отключат тепло и когда проведут опрессовки в Екатеринбурге

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский подписал сегодня постановление о завершении отопительного сезона. С завтрашнего дня энергетики переходят на летний режим работы. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, циркуляция теплоносителя будет отключаться поэтапно, весь процесс займет 1-2 дня, последними остынут батареи в больницах, детсадах, школах, домах ветеранов и других соцобъектах. Причем горячее водоснабжение в этот период прерываться не будет.

Кроме того, в ЕТК сообщили и о подготовке к отопительному сезону 2019-2020. За это лето пройдет три серии опрессовок теплосетей в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме. Первый этап запланирован с 26 по 30 мая, второй – с 30 июня по 4 июля, третий – с 11 по 15 августа. «До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов по Цельсию и восстановлена после окончания испытаний. Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», – напомнили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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