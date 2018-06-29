«Екатеринбург перестал быть городом гейзеров»: интервью с начальником управления свердловского филиала «Т Плюс»

Екатеринбург опутан сетью трубопроводов, в том числе тех, по которым бежит горячая вода. Если растянуть их в одну линию, получится расстояние от Екатеринбурга до Стамбула. При этом большая часть теплосетей была проложена в городе еще в советское время, а после 90-х, когда техобслуживание их почти не велось, износ труб резко вырос. Последствия устраняют до сих пор. Можно ли ремонтировать теплосети, не отключая горячую воду, почему ремонт труб теплоснабжения ‒ это не страшно и когда Екатеринбург перестал быть городом гейзеров, в интервью «Новому Дню» рассказал начальник управления Свердловского филиала группы «Т Плюс» Юрий Петров.

Какой сегодня в Екатеринбурге процент износа сетей и сколько успеете заменить в этом сезоне?

По инвестпрограмме 2018 года запланированы замена порядка 19,4 км сетей и ремонт около 45 км, из которых 36 км ‒ это распределительные сети, а остальное ‒ магистральные. Каждый год объем работ увеличивается, потому что выделяется больше средств. Например, в прошлом году было 1,3 млрд рублей, а в этом уже ‒ 1,6 млрд. В рамках программы «Re: Конструкция», которую мы сейчас реализуем в свердловском филиале «Т Плюс», идет замена больших участков магистралей, устанавливаются не только сами трубы, но и система оперативного контроля, которая позволяет нам следить за их состоянием.

Сейчас главная задача ‒ снизить износ сетей. В настоящее время он составляет 60-70%, но аварийность с помощью ремонтов снизилась за последние годы значительно. Еще несколько лет назад Екатеринбург называли городом гейзеров, а сейчас такого практически не бывает, разве что когда опрессовки проходят. В прошлую зиму у нас было всего 2-3 аварийных ремонта на магистральных сетях.

Вы сказали о программе «Re: Конструкция». Чем она от обычного планового ремонта отличается?

Это комплексная программа. Она включает в себя три крупных блока. Первый ‒ диагностика теплосетей, к ней относятся гидравлические испытания, позволяющие выявить слабые места в системе теплоснабжения. Это помогает оценить состояние трубопроводов, задвижек, арматуры, выявить возможные скрытые дефекты и внести корректировки в план ремонта сетей. Второй этап ‒ перекладка и модернизация сетевой инфраструктуры. Третий ‒ благоустройство тех территорий, где будут проходить ремонтно-восстановительные работы.

Ремонты ‒ важны и нужны, но есть минус ‒ приходится людям без горячей воды сидеть…

Как раз нет. Для этого в проекте закладывается временная схема горячего водоснабжения. Пока ведется ремонт теплотрассы, прокладывается временная труба, ее промывают, берут пробы на анализы, потом запускают. То есть горячая вода не пропадает.

То есть программа незаметна для горожан?

Совсем незаметно не получится, ремонт даже самых маленьких труб ‒ это почти всегда раскопки. Часто приходится менять схему движения транспорта. Но все это согласовывается, разрабатываются решения, чтобы провести ремонт или замену с наименьшими неудобствами для жителей города.

Вы упомянули раскопки ‒ ведь рабочие вскрывают асфальт, убирают плитку, иногда кусты и деревья убирать приходится…

Но после все восстанавливается ‒ как минимум в том же виде, в каком было до проведения работ. На это есть постановление главы города Екатеринбурга, оно определяет требования к восстановлению объектов благоустройства. И при открытии разрешения на раскопки подрядчик знает, что ему придется все привести в тот же вид, каким он был до работ. В прошлом году вышел и областной закон, который контролирует этот вопрос. Так что зимой засыпаем щебнем и поддерживаем всю зиму, потому что асфальтировать нельзя, а летом восстанавливаем асфальт, плитку, газон, кустарники высаживаем. Недавно сделали велодорожку на проспекте Космонавтов вдоль завода Уралмаш. Это уже по нашей инициативе ‒ такое благоустройство с плюсом.

Вы упомянули про зиму. Все-таки зимой тоже ведутся работы ‒ не берем в расчет аварийные?

Как правило, основные работы по магистральным сетям делаем в межотопительный период, чтобы с 15 сентября запустить систему теплоснабжения, а до 1 октября восстановить благоустройство. Но объем перекладываемых сетей очень большой, да и разом закрыть все улицы мы не можем, иначе город встанет, так что приходится растягивать ремонтную кампанию и на отопительный период в части распределительных сетей. Например, в Шабровском и Горном Щите в прошлом году делали. При этом отопление, конечно, у потребителей не пропадает. Старая теплотрасса остается в работе, а рядом прокладывается новая.

Кстати, чемпионат мира действительно подкузьмил с графиком работ?

Весь центр города мы подготовили в прошлом году, а в этом ‒ большую часть ремонтов перенесли на периферию, в районы, которые не были так активно задействованы в гостевом плане. Но часть работ действительно начнется после снятия ограничительного режима.

Новые трубопроводы по своим характеристикам как-то отличаются от старых? Может, какие-то материалы инновационные?

В основном, на магистральных трубопроводах используются стальные трубы, как и прежде. Но только раньше была изоляция в виде минеральной ваты, а теперь у нас она пенополиуретановая с системой оперативного дистанционного контроля. В трубу заложены проводники, измеряется сопротивление, и можно определить, не нарушилась ли герметичность трубы и, если требуется, быстро провести ремонт. А вообще срок службы трубы 25-30 лет, если идет нормально эксплуатация, то мы переложили трубу, закопали ‒ и забыли на 30 лет. Для компенсации температурных изменений применяются сильфонные компенсаторы, исключающие нормативные потери воды. Применяется современная запорная арматура: шаровые краны, дископоворотные затворы.

Помимо собственно замены труб, какие работы еще проводятся?

Идет реконструкция центральных теплопунктов (ЦТП), устанавливаются системы диспетчеризации, новое насосное оборудование, так что всем можно управлять чуть ли не с диспетчерского пульта. Например, чтобы не было слишком жарко или слишком холодно. Для потребителей это означает более комфортные условия, для теплоснабжающей компании ‒ экономию ресурса. Впрочем, и жители города заметят, что плата будет меньше, поскольку регулировка температуры будет происходить в автоматическом режиме, а раньше надо было человека посылать, чтобы он делал это вручную.

Какие перспективы с закрытием схемы в Екатеринбурге?

Это не ближайшее будущее, но мы идем к этому. Это и упомянутая уже работа с ЦТП, планы по строительству новой насосной на проспекте Космонавтов и так далее. Но для закрытия схемы необходима и установка индивидуальных теплопунктов, и реконструкция сетей Водоканала, потому что при закрытии для нагрева будет использоваться их холодная вода, модернизация теплоисточников, прокладка магистралей и сборка новых схем. На все это нужны деньги ‒ около 60 млрд рублей, и пока непонятно, будет ли это финансирование по принципу «муниципалитет плюс регион плюс федеральные деньги», или же инвестиционная составляющая. В любом случае, на средства теплосетевой компании эту проблему не решить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

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