В Горном Щите посреди зимы меняют ветхие теплосети (ФОТО, ВИДЕО)

В Горном Щите продолжается ремонт теплосетей – несмотря на вернувшиеся морозы. Энергетики монтируют трубопровод взамен того, который был проложен более 30 лет назад. Специалисты ЕТК рассказали, как им удается менять сети без отключения тепла и когда работа будет закончена.

На Урале зимой прокладывают теплотрассу

В Горном Щите с декабря идут работы по перекладке теплотрассы диаметром 219 мм и протяженностью более 1300 метров. Отключения отопления на этот срок не запланировано – специалисты ЕТК проложили временную теплотрассу, отопление пропадало на два часа, пока переключали теплоснабжение, то есть для местных жителей все прошло незаметно. «Год рождения данной теплотрассы – 1982. Ни разу она не подвергалась капитальному ремонту, было очень много повреждений на данной трассе. Она проходит через подвальное помещение Дома культуры, несколько раз затапливалась. К этой теплотрассе подключена практически половина тепловой нагрузки поселка Горный Щит. Была угроза размораживания системы», – объяснил необходимость зимних работ начальник района тепловых сетей ЕТК Олфат Талипов.

Гарантированный срок жизни новой теплотрассы – от 35 лет. По словам Талипова, старая теплотрасса была выполнена по уже устаревшей системе теплоизоляции, новые трубы – пенополиуретановые, с системой контроля состояния трубопровода. Подробнее пояснил замдиректора по строительству ООО ЖБИ 2020 Дмитрий Рассказов. Он отметил, что трубы покрыты полиэтиленовой оболочкой, которая позволяет снизить теплопотери на 30 % по сравнению с традиционной изоляцией. И здесь же применяется система ОДК (оперативно-дистанционного контроля) – с ее помощью можно быстро обнаружить место прорыва с точностью до метра. «Трубопровод смонтирован на 50 %, земляные работы выполнены процентов на 75, к концу февраля планируем трубопровод смонтировать и запустить. А благоустройством будем заниматься, когда позволит погода, к концу мая», – добавил Рассказов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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