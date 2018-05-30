Вместо опрессовок – роботы? Когда в Екатеринбурге наступит будущее

В Екатеринбурге на прошлой неделе завершилась первая серия опрессовок. Почти неделю у горожан не было горячей воды. Второй этап пройдет в конце июля – начале августа. Но терпеть неудобства даже две недели лета не нравится никому. Зачем вообще нужны опрессовки, когда их заменят роботы-проверяльщики и когда они будут длиться всего один день, «Новому Дню» рассказал главный инженер АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Юрий Григорьев.

– Что вообще такое – опрессовки? И зачем они нужны?

– На самом деле, это испытания на плотность и прочность. Они нужны, чтобы в нашем большом линейном сетевом хозяйстве найти слабые места, причем найти их быстро – за наше короткое лето, быстро отремонтировать и подготовить сети к зиме.

– Почему в период опрессовок пропадает вода?

– В целях безопасности. Как проходят испытания? Мы поднимаем давление выше рабочего – минимум на 1,25, чтобы выявить места, где есть утонение металла (то есть истончение стенок труб, – прим. ред.). Происходит коррозия, влияют механические факторы, грунтовые воды, и так далее. Эти утонения являются причиной зимних отключений, когда трубы, как говорится, лопаются. Поднимая давление, мы понимаем, что возможно разрушение стенки трубы в слабых местах. Мы этого, в общем, и добиваемся. Нередко это сопровождается выходом воды. Конечно, у нас есть автоматика, которая быстро отключает участок, но выход воды опасен, если ее температура 75 градусов. Это может привести к ожогам, порче имущества и так далее. Проводя испытания, мы задаем не 75 градусов, а только 40 – это температура, с какой вы в душе моетесь.

– Почему опрессовки длятся так долго?

– Вспомните, в 2011 году мы проводили 11 серий испытаний. Мы начали в мае, а закончили в сентябре. Из 12 недель лета 11 недель. В этом году всего два отключения – с 22 по 24 мая. И в начале августа, когда мы будем испытывать подающие трубопроводы. Два испытания – это необходимый минимум.

– Почему в среднем на это уходит неделя?

– Город немаленький, протяженность сетей порядка 3 тысяч километров. Только труб диаметром больше 800 мм – целых 416 км. Еще есть перепады высот – до 75 метров. Так что составляется специальная программа опрессовок. Конечно, технари просят неделю, а то и две. Но мы думаем о потребителе, и ушли на трехдневные испытания. Вечером начинаем расхолаживать, сутки уходят на замену горячей воды на теплую, потом идут собственно испытания, еще примерно сутки уходят на то, чтобы доставить горячую воду до потребителя. Например, в 6 утра 24 мая закончили испытания, мы задаем 75 градусов, но, учитывая протяженность сетей, уходит день, чтобы разогнать воду от источника. А еще есть повреждения, которые надо локализовать и устранить. При этом испытания проводятся только ночами – людей и машин меньше, так мы минимизируем риски.

– Альтернатива отсутствует?

– Есть разные виды диагностики, но таких технологий, которые могли бы так массово и в короткий срок позволить все проверить, нет. Мы и робота в трубу пускаем, но его скорость 40 метров в час. И это самые современные разработки! Представьте – тысячи километров сетей и скорость робота. Некоторые ответственные участки мы им проверяем, конечно. Кроме того, альтернатива, которую мы используем с 2011 года – передвижные установки, которые позволяют проводить испытания небольших участков теплотрасс, не расхолаживая станции, не отключая потребителей. Но полностью заменить централизованные испытания они не могут. Общий подъем давления как раз и создан для линейного сетевого хозяйства – километров и километров сетей.

Пока альтернатив мы не видим, а диагностика необходима, потому что общий износ сетей достигает 70%. Сети выработали ресурс, но мы этот тренд пытаемся переломить. Сейчас ситуация такова, что мы вынуждены вливать большое количество денег. К тому же надо помнить, что это наш бизнес – мы продаем горячую воду, и, когда приходится ее отключать, для нас это тоже экстремальный режим. Но мы вынуждены делать это, чтобы пройти зиму достойно, без каких-то ЧП, чтобы город не замерз. Поэтому мы и просим жителей с пониманием к нам отнестись. Регион наш почти северный, зима длинная, и все наши неудобства летом – ради этого. Помните, как мы перекрывали Фурманова, перекладывали сети, но зато их срок службы – 30 лет. Значит, еще 30 лет мы туда не полезем.

– Получается, что в ближайшей перспективе Екатеринбургу все равно придется терпеть опрессовки?

– Да. Даже если мы все сети поменяем в этом году – теоретически, то в следующем мы будем обязаны провести испытания, чтобы актом технической готовности подтвердить их готовность к зиме. Это не наша придумка, это приказ Минэнерго. Так что даже если бы все сети в Екатеринбурге были идеальные, то опрессовки бы все равно были. Но длились бы только один день. Конечно, мы постепенно будем сокращать сроки. Мы над этим вопросом очень плотно работаем. В том числе, чтобы из двух этапов уйти в один, совместить испытания подающих и обратных трубопроводов. Это технически сложно, но нам есть куда стремиться.

Екатеринбург, Елена Сычева, Святослав Булгарин

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