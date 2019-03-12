Вице-мэр по ЖКХ рассказал, сколько денег надо, чтобы горячая вода в Екатеринбурге перестала вонять

Уральские чиновники все чаще говорят о том, что к 2022 году в Екатеринбурге не успеть закрыть схему горячего водоснабжения. Это нужно, чтобы повысить качество воды. «Щелчком переход на закрытую схему не сделаешь. Надо установить ИТП, организовать подачу холодной воды. Все сразу – это порядка 33 млрд рублей. Причем большинство затрат ляжет на собственников жилья. Это глобальная проблема. К 2022 году на закрытую схему мы не перейдем. Нереально», ‒ сказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.

Ранее об этом же говорил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Надеюсь, не на пять лет сдвинут, иначе через пять лет опять сдвигать придется. В моем понимании, до 2050 года – это был бы понятный срок», ‒ рассказал он в интервью агентству.

Напомним, жители Екатеринбурга часто жалуются на неприятный запах, мутный цвет и недостаточную температуру горячей воды. Все это связано с тем, что в настоящее время в Екатеринбурге действует т.н. открытая схема теплоснабжения. По сути, это означает, что вода, которая поступает в батареи отопления и которая идет из-под кранов ГВС, – это одно и то же. При закрытии схемы холодную воду питьевого качества нагревают и подают на теплопунктах, а не гонять кипяток по нескольку десятку километров старых труб, в итоге качество ГВС резко возрастает.

При этом чиновники постоянно называют разные суммы, которые нужны, чтобы закрыть схему, ‒ первоначально затея стоила 18 млрд рублей, потом смета подросла до 50 млрд, а потом до 60 млрд рублей, а затем и до 88 млрд рублей. Сначала предполагалось, что схему закроют к лету 2018 года, после срок сдвинули на 2022-й.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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