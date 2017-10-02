«Государство не обязано предоставлять новые квартиры взамен аварийных» / Интервью с и.о. министра ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым

В Свердловской области энергетики готовятся к холодной и сложной зиме. Об этом «Новому Дню» рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Когда повысится ставка на капремонт, сколько годовых бюджетов Екатеринбурга нужно потратить на то, чтобы в городе не воняла горячая вода, и почему жители аварийных домов рискуют оказаться на улице – в интервью агентства.

Николай Борисович, какой прогноз на зиму? К чему энергетики готовятся?

К холодной зиме. Ожидается морозная погода, причем с перепадами температур, что самое опасное для коммунальных и электрических сетей. Зима ожидается непростая. Но созданы аварийные бригады, есть материально-технические ресурсы, которые могут потребоваться на устранение потенциальных аварийных ситуаций.

А что с Екатеринбургом в этом сезоне не так?

В Екатеринбурге был выделен беспрецедентный объем средств на ремонт сетей. Только «Т-Плюс» выделили более 2,5 млрд рублей на сетевое хозяйство, что в 1,5 раза больше обычного. Это одна из причин, почему, к сожалению, еще не все работы завершены, и идет некоторое отставание от графика подключения жилищной сферы. Вторая причина – очень многие маленькие УК и ТСЖ подают заявки на подключение к теплу на 1 октября. Кто-то делает это, чтобы было удобнее считать, кто-то по желанию жителей, чтобы сэкономить.

В этом году из-за ремонтов перекопали весь центр. В 2018-м – чемпионат мира. Как будет проходить летняя ремонтная кампания?

Групповой этап ЧМ заканчивается в конце июня. То есть у нас есть июль, август, сентябрь, чтобы провести работы. Практически весь центр будет сделан в этом году, поэтому акцент будет перенесен на окраины.

Ресурсники имеют право включать в последнюю очередь объекты с задолженностью…

Да, и активно этим правом пользуются. Мы об этом с жителями говорим, потому что из-за недобросовестных людей страдают все остальные.

А что если жильцы добросовестные, а управляющая компания – нет?

У нас есть четкое понимание, когда это долги жителей перед управляющей компанией, а когда долги управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Во втором случае никаких отключений. Есть вопросы? Решайте в судах. Если жители заплатили, а УК вывела эти деньги, это уголовное преступление. А если в доме оплачивает счета только 30% собственников, то вопросы уже к ним.

С недавнего времени всех собственников жилья, в том числе в частном секторе, обязали устанавливать приборы учета тепла, если у них центральное отопление. Но ведь эти приборы очень дорогие!

На самом деле жители сами заинтересованы в установке таких приборов учета, они однозначно будут платить меньше. К тому же в доме, где один собственник, проще принять решение об установке – не надо собрание проводить. А стоимость прибора для индивидуального дома несоизмерима по цене с тем, который устанавливается в многоквартирном доме.

А сколько это стоит?

До 80 тысяч рублей. Конечно, разово заплатить – это существенная сумма. Но собственники имеют право обратиться к ресурсоснабщающей компании и попросить их установить приборы за их счет с рассрочкой платежа до пяти лет. 80 тысяч на пять лет – это уже не так много? К тому же этот прибор учета окупится в течение полутора лет.

Изначально планировалось, что к 2018 году будет в Екатеринбурге закрыта схема ГВС, горячая вода станет чище, перестанет пахнуть. Потом срок сдвинули до 2022 года. Как сейчас обстоят дела?

Сейчас уже все понимают, что сделать это невозможно и к 2022 году. Источник финансирования – собственные деньги ресурсососнабжающей организации, тариф, и бюджетные деньги. Средств ни там, ни там нет, поэтому в настоящее время планируется внесение изменений в федеральное законодательство о продлении срока.

И какой прогноз?

Я бы не хотел прогнозировать, но, надеюсь, не на пять лет сдвинут, иначе через пять лет опять сдвигать придется. В моем понимании, до 2050 года – это был бы понятный срок. Тем не менее, готовится проектно-сметная документация, а реконструкция теплосетей, которая проводится сейчас, учитывает закрытие схемы, и мы планируем этой работой постепенно заниматься, чтобы внезапно за три года до крайнего срока для нас это не стало неожиданностью.

А сколько это будет стоить?

Кто-то называет сумму в 86-88 млрд рублей. Это только непосредственно на закрытие схемы. Но еще нужно раскопать, закопать, провести благоустройство.

Это же трехгодовой бюджет Екатеринбурга! Никогда схему не закроют.

Поверьте, закроют. Многие новые дома строятся уже с закрытой схемой. И нужно понимать, что далеко не все старые дома будут переводиться на закрытую схему. Например, переводить на нее двухэтажные дома, которые через 10-15 лет снесут, нецелесообразно.

Капремонт: когда и как поднимется ставка за квадратный метр? В этом году мы не увидели повышения – по понятным причинам. И до марта 2018-го точно не поднимут.

Почему не увидели? Подняли с января 2016 года немножко – до 9 рублей. В следующем году было принято решение не поднимать, потому что пока мы видим, что есть иные механизмы, позволяющие исполнять работы.

Какие?

У любого минуса есть плюс – провальный 2015 год позволил разместить средства [общего котла] на депозите, накопить проценты и на них проводить работы. Это первое. Второе: было принято принципиальное решение о том, что работы будут проводиться комплексно. Так удельные затраты на капремонт ниже, чем если сегодня отремонтировал кровлю, через два года – фасады. Третье – провели работу по замене лифтов в рассрочку, так что сэкономленные средства можем пускать на другие виды работ. Четвертое – мы планируем в следующем году выйти с инициативой уменьшить долю собираемых средств, которые остаются неизрасходованными (так называемая финансовая устойчивость фонда). Сегодня в большинстве субъектов РФ на это идет от 10 до 15% собранных средств жителей. У нас, например, сейчас 10%, а мы хотим снизить показатель до 5%, потому что считаем, что 300 млн рублей в год для финансовой устойчивости фонда достаточно. Оставшиеся 5% – то есть 300 млн рублей – мы можем направить на проведение работ.

Интересная практика, когда делается часть работ в кредит. Многие политические силы предлагали, чтобы все виды работ по капремонту проводились по этой схеме. Так ведь людям спокойнее.

Аналогичный мы предложили жителям, которые открыли спецсчета, и он касался замены устаревшего лифтового оборудования. Но ни одного договора пока нет. Люди говорят: «Нет, не хотим кредит, будем копить деньги». Вот и ответ тем, кто все призывает проводить капремонты в кредит.

В нашем фонде уточняют, что в Свердловской области не предусмотрены энергоэффективные технологии при капремонте. Почему так происходит?

Когда приезжал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в Екатеринбург, ему сказали, что у нас ничего такого нет. Но когда стали показывать, что мы делаем, оказалось, что очень даже есть. Просто для других регионов это какое-то ноу-хау, а для нас – привычные вещи. Например, утепление чердачных перекрытий. Мы убираем старый утеплитель, это чаще всего шлак, укладываем теплоизоляционные материалы, просчитываем толщину в зависимости от типа конструкций. Мы считаем, что так и надо, а другие говорят – это энергоэффективная технология.

Минстрой внес в Госдуму законопроект об обязанности муниципалитетов оплачивать капитальный ремонт в домах, где перед приватизацией его не проводили. Бюджеты наших муниципальных образований вообще потянут такое?

Я уточню: законопроект предполагает, что муниципалитеты обязаны провести ремонт в многоквартирном доме, если доказано, что на момент приватизации первой квартиры в этом доме здание требовало капремонта. Значительная часть домов, которая сейчас находится в программе, в 1990-е, годы еще не требовала капитального, поэтому говорить, что все дома должны ремонтировать за муниципальный счет, неправильно. К тому же – давайте говорить откровенно – никто нас с вами не принуждал приватизировать жилье. Хотя надо признаться, что государство, предлагая и призывая людей сделать это, в полном объеме не донесло до людей, что получая право на собственность квартиры, человек получает и обязанность по содержанию общего имущества.

Давайте еще признаемся тогда, что государство, призывая приватизировать жилье, стремилось с себя как раз лишнюю финансовую нагрузку снять.

Первый закон о приватизации жилья, который был внесен в Госдуму, подразумевал бесплатную приватизацию только в пределах социальной нормы. Приватизация остальных квадратных метров как раз подразумевалась платной – чтобы эти средства можно было направить на ремонт этих домов. Но в процессе обсуждения этого законопроекта в Госдуме – а мы прекрасно помним, какой достаток был у большинства людей в те годы – был убран. И получилось, что эти дома были не отремонтированы. Так что да, частично государство должно взять на себя ответственность.

Но должно ли оно брать на себя ответственность за дома, которые на тот момент не были в муниципальной и государственной собственности? Я имею в виду ведомственное жилье, которое было за предприятиями, железной дорогой, ГУФСИН, и так далее. Именно эти дома находятся сегодня в наиболее изношенном состоянии. И есть ли тут ответственность государства? По закону – нет. А чем виноваты жители? Почему они в худшем положении, чем остальные? Или наоборот – почему они должны иметь привилегии перед остальными?

А есть вообще какая-то практика по таким домам? В Каменском районе три десятка таких.

Это те, на передаче которых в муниципалитет господин Вегнер настаивал?

Да.

Мы с ним обсуждали этот вопрос, и он сказал: «Что же я наделал». По закону муниципалитет должен их взять на баланс. А дальше что? Где деньги брать на их ремонт?

Да их не надо ремонтировать. Их расселять надо.

Согласен. Но даже если сегодня их признают аварийными, расселение пойдет в соответствии с графиком признания аварийными. Но самое главное, о чем многие жители и те, кто призывает эти дома признавать аварийными, не отдают себе отчет. В том случае, если ты приватизировал квартиру, а дом признали аварийным, государство вовсе не обязано предоставлять тебе новую квартиру. В этом случае собственнику выплачивается только выкупная цена в аварийном доме, в течение суток он обязан покинуть помещение. О стоимости квартиры в таком доме вы догадываетесь. За эти деньги даже комнату не купить. Да, есть те, кто попал под отдельный закон – это жители домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Им давали новые квартиры метр в метр. Те, что признаны позже этой даты, под этот закон не попадают. Только если человек проживает по договору соцнайма, ему должны предоставить квартиру. Если приватизирована – то нет.

Как в реестр квалифицированных подрядчиков попадают фирмы, которые во время проведения работ нанесли ущерб имуществу собственников? Например, «Олимп», «Евростройкомплект»? Или «Стройкомп», у которого те же учредители, что у «Линкора».

Есть три реестра квалифицированных подрядчиков: на строительно-монтажные работы, на разработку проектно-сметной документации и на строительный контроль. По федеральному законодательству мы не имеем права ретранслировать нарушения одних организаций на другие, но принадлежащие тем же людям. Например, «Стройкомп» не участвовала в строительно-монтажных работах, у нее нет нарушений.

Ну и зря – учредитель-то себя в сфере капремонта уже «зарекомендовал».

Мы действуем в рамках федерального законодательства. Если данная организация допустила нарушения, мы ее исключаем. Но не учредителя или аффилированные лица. Мы не можем им запрещать создавать новые компании и подавать заявки на включение в реестр.

Погодите, он же создавался как раз чтобы этого не допускать…

Есть постановление правительства РФ №615, которое стало шагом назад для Свердловской области. В прошлом году у нас были более жесткие требования к подрядчикам. Сейчас основное требование – наличие опыта, которое подтверждается контрактами, не обязательно на капитальный ремонт, можно просто на строительство. Если утрировать, то организация, строившая свинарник, может зайти на капитальный ремонт. Такой закон.

Но могу сказать, что ни одна из организаций, которые зашли на строительно-монтажные работы в 2017 году, пока не напрашивается на включение в реестр «черных» подрядчиков. Конечно, нарекания есть всегда, в частности, по качеству коммуникации с жителями. Но постепенно мы подрядчиков и этому научим.

Вы говорите про общение: люди иногда просто не могут дозвониться даже до стройконтроля. Зачем он такой тогда нужен?

Это правильный вопрос. Вообще организаций, которые способны стройконтроль качественно выполнять, очень мало, да их практически нет. У нас к тем, которые зашли в этом году в реестр, очень много вопросов. Поэтому мы предусматриваем дополнительные штрафные санкции к компаниям, если они стройконтроль ненадлежащим образом выполняют или не выполняют вовсе. Кроме того, мы вводим такой «контроль за контролем». Есть программа, с помощью которой компания, нанятая на стройконтроль, должна будет еженедельно заполнять отчеты. Причем с фотографиями. И не просто с фотографиями, а с геолокацией и фиксированным временем. Чтобы подрядчик не мог за день нафотографировать несколько штук, а потом ими месяц пользоваться. Таким образом, если отчета нет, то это сигнал – либо в доме работы по капремонту не ведутся, либо контроль не выполняет свои функции.

В этом году заработала программа «Формирование комфортной городской среды», но составление списков домов было сумбурным. На мой взгляд, в нее включили самые показушные дворы – не те, где жители хотели, а те, где удобнее было местным чиновникам и коммунальщикам.

Это произошло, потому что 13 субъектов РФ с высокой бюджетной обеспеченностью не планировались к участию в этой программе. В том числе Свердловская область. Потом уже, в мае, было принято решение, что и мы будем принимать участие, нам озвучили сумму софинансирования и условия. Поэтому действительно непросто происходил отбор. Не все, кто были готовы, попали, не все, кто попал, были готовы. Теперь до 1 ноября должна быть сформирована программа на 5 лет.

То есть тем, кто хочет попасть в нее и отремонтировать двор, лучше поторопиться.

Да. Но, к сожалению, желающих мало. Их приходится уговаривать. Люди хотят, чтобы им все пришли и сделали, но сами участвовать не хотят. У нас есть пример муниципалитета, не буду говорить какого, где жителям надо было внести 0, 001% от стоимости ремонта двора – это примерно 10-15 тысяч рублей на весь дом. Но они отказались: «Мы ничего платить не будем. Нам обязаны сделать – делайте».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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