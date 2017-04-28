Как отремонтировать двор за казенный счет / Инструкция NDNews.ru

Публикации за 28.04.17

Меньше месяца остается у властей свердловских муниципалитетов на разработку местных программ по благоустройству дворов жилых домов, парков, скверов и площадей. До 25 мая органы МСУ должны опубликовать данные на своих официальных сайтах, чтобы получить финансирование из федерального и регионального бюджетов. Между тем, большинство собственников жилья даже не знают, что имеют право на ремонт двора за счет казенных денег. О том, как получить доступ к программе, в материале NDNews.ru.

Речь идет о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Свердловская область заявила о готовности выделить 200 млн на реконструкцию дворов жилых домов и общедоступных зон отдыха. Однако сколько получит регион – и получит ли вообще – из федерального бюджета, пока не ясно. Заявку на выделение финансирования местные власти отправили в Минстрой РФ еще в начале месяца, и, хотя ответа пока нет, свердловчане рассчитывают на федеральный транш. Скорее всего, область все же попадет в проект и получит финансирование, но деньги придут не раньше середины осени. И тем 22 муниципалитетам, которые претендуют на часть федеральных средств, скорее всего, не придется рассчитывать на них в этом году.

Тем не менее, до 25 мая органы МСУ должны предоставить программы по благоустройству дворов, парков и скверов в рамках проекта. И если в некоторых городах области работы уже начались, то Екатеринбургу пока похвастаться нечем. Как пояснил NDNews.ru пресс-секретарь местной мэрии Анатолий Карманов, «ясности по этому постановлению [вероятно, имеется в виду постановление правительства] пока нет». «Ведется подготовительная работа, собираются и актуализируются сведения», – отметил представитель «серого дома».

Действительно, екатеринбуржцы в массе своей не знают, что могут подать заявку на реконструкцию собственного двора. Тем не менее, проект как раз направлен на то, чтобы жители домов принимали более активное участие в управлении своей собственностью, в том числе – придомовыми территориями. «У нас уже была программа по благоустройству – «1000 дворов» но она не была такой эффективной, потому что шла без участия жителей. Здесь все должно быть иначе. Если не хотите принимать участие, а просто стоять в сторонке и смотреть, то и не надо. Наша задача – собрать людей, собрать мнения, запустить волну, чтобы люди знали об этом проекте», – пояснила NDNews.ru руководитель областного отделения ОНФ Жанна Рябцева.

Проект должен стимулировать людей на то, чтобы они выходили на контакт с органами власти. Если попытаться коротко обрисовать алгоритм действий тех, кто хочет, чтобы их двор попал в проект «Формирование комфортной среды», то получится следующее.

1. Необходимо выяснить, кому принадлежит земельный участок, на котором и находится двор. Часто эта территория отмежевана, приватизирована и относится к общедомовому имуществу. Но встречаются и исключения. Если земля не отмежевана, то необходимо провести межевание – процедуру проводит муниципалитет на публичных слушаниях. Узнать статус земельного участка можно, сделав запрос в Росреестр, или посмотрев публичную кадастровую карту России (правда, некоторые данные в ней неточны). Добавим, что накануне замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын заявил, что власти намерены отдавать предпочтение тем дворам, где территория отмежевана.

2. Когда вопрос с участком будет решен, необходимо провести общее собрание собственников дома, к которому относится двор. По признанию тех, кто уже проводил подобную работу, это самая сложная часть. Иногда двор объединяет два и более МКД. Тем не менее, без решения общего собрания собственников жилья принять участие в программе невозможно. На встрече люди должны договориться между собой и решить, что они хотят в своем дворе – детскую или спортивную площадку, место для выгула собак, парковочные места, скамейки, дополнительное освещение, ограждения, заборы, шлагбаумы, зеленые насаждения и так далее. Прийти к консенсусу сложно, но решает большинство – 50% собственников +1 голос. Все данные протоколируются, на листе А4 составляется схема двора с «хотелками» собственников, собираются подписи владельцев квартир. После документы вместе с заявкой передаются в муниципалитет.

На этом почти вся работа жителей заканчивается. Дальше заявку должны рассмотреть в мэрии, включить ее в программу, определить, какую часть финансовой нагрузки (исходя из того, сколько денег даст федеральный, региональный и местный бюджеты) должны будут взять на себя жители, а затем включить двор в программу. Пожелания жителей, конечно, если они реально выполнимы, должны быть учтены в проекте – его разрабатывают уже специалисты муниципалитета.

Отметим, что те, кто проведут собрания собственников жилья сейчас и подадут заявки в муниципалитет, скорее всего, не смогут рассчитывать на ремонт двора в этом году, а только в 2018-м.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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