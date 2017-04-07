Бедность – не порок. Самодостаточные регионы могут лишиться госфинансирования путинского проекта благоустройства дворов

Публикации за 07.04.17

В этом году в России стартует проект по благоустройству дворов и парков. «Скидываться» на то, чтобы привести в порядок зоны отдыха горожан по всей стране, будут все – от федерального бюджета до рядовых граждан. Впрочем, получить миллионы из госказны смогут не все попавшие в программу регионы. Некоторым придется обходиться собственными силами и средствами. NDNews.ru разбирался, на что может рассчитывать Свердловская область и как собственникам квартир в «многоэтажках» подать заявку на вступление в программу.

Проект «Формирование комфортной городской среды» был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в декабре прошлого года. В минимальный перечень того, на что могут рассчитывать жители дворов, входят: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн. В дополнительном списке оборудование детских и спортивных площадок, автопарковок, озеленение территории, оборудование мест отдыха и установка ограждений высотой не более 70 сантиметров.

Предполагается, что деньги на проект будут идти из бюджетов трех уровней – федерального, субъектового и муниципального. Согласно документам, опубликованным на сайте Минстроя РФ (курировать программу поручено ему), в регионы субсидии из федеральной казны были направлены. Однако сколько получит и получит ли вообще какие-то деньги Свердловская область – пока не известно.

Как пояснили NDNews.ru в региональном минэнергетики и ЖКХ, изначально планировалось, что транши Федерации пойдут только дотационным субъектам РФ – и именно им «расписали» суммы сразу. Например, как уже писал NDNews.ru, Курганская область получит 173 млн рублей при том, что общая смета на проект в регионе составит 188 млн рублей. В Свердловской области решили выделить на программу из областной казны 200 млн. «Мы сформировали дорожную карту и отправили заявку в Минстрой, но пока ответа по ней нет и, соответственно, размер субсидий из федерального бюджета не определен», – рассказали NDNews.ru в свердловском министерстве энергетики и ЖКХ.

Тем не менее, как заверили в ведомстве, проект утвержден как приоритетный, поэтому вне зависимости от того, даст денег Федерация или нет, его будут исполнять.

Пока не решен вопрос с тем, какой денежный вклад в «Формирование комфортной городской среды» сделают муниципалитеты. Сейчас органы МСУ должны разработать свои программы – включить в них те или иные парки, дворовые территории и определиться с тем, сколько средств готовы потратить местные власти на проект. Важный нюанс – трехуровневое финансирование будет доступно только программам по благоустройству т.н. общедоступных зон отдыха (парков, скверов, набережных, и так далее). Чтобы двор жилого дома включили в муниципальную программу, собственникам квартир тоже придется скидываться. В ближайшее время представители местного самоуправления должны опубликовать информацию о том, как попасть в программу, на своих сайтах. После люди смогут проводить собрания собственников жилья, решать, по сколько они готовы «скидываться» на благоустройство дворов, и отправлять заявки в муниципалитет на основании протокола общего собрания. Как отмечает NDNews.ru, пока данные о программе опубликовала только мэрия Алапаевска. Депутаты ЕГД уже обсудили некоторые вопросы, связанные с проектом, но глубоко в процесс пока не погружались. Как объяснил на заседании гордумы (оно прошло в начале этой недели) вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко, власти уральской столицы «ждут областного постановления, регламентирующего условия участия муниципалитетов».

Между тем в регионах страны уже идет формирование заявок от жителей – например, в Оренбурге, Владимире, Курске, Новосибирске (там, кстати, запланирован один из самых внушительных бюджетов на «Формирование комфортной городской среды» – 700 млн рублей), Томске, Магадане и других. Во всех перечисленных субъектах уже известно, сколько они получат из федерального бюджета и сколько готовы потратить из региональных.

В Свердловской области, напомним, также была программа по благоустройству – «1000 дворов», инициированная еще губернатором Александром Мишариным. Но если поначалу (программа стартовала в 2011-м) облбюджет выделял на нее деньги, то уже к 2014 году региональные власти отказались выделять Екатеринбургу средства. Какое-то время местные власти продолжали ремонты во дворах за счет городской казны, но в 2016-м сдались и тоже не заложили ни рубля на эти цели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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