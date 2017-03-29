В Зауралье определились с «нуждающимися в благоустройстве» территориями

Публикации за 29.03.17

Правительство Курганской области распределило субсидии местным бюджетам на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в 2017 году. В общей сложности на эти цели направят более 188 млн рублей, 173 млн из которых – средства федерального бюджета.

Напомним, согласно условиям нацпроекта, треть денег пойдет на благоустройство территорий общего пользования, а две трети – на дворовые территории. В последнем случае предусмотрено проведение таких работ, как ремонт проездов, восстановление асфальтового покрытия, освещения, оборудование детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, пандусов для маломобильных граждан, озеленение территории.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, решение об участии двора в программе должно быть оформлено в виде протокола общего собрания собственников жилья. Дворы будут включены в проекты муниципальных программ только по инициативе собственников жилья. Заявки на включение двора в программу необходимо направить в орган местного самоуправления с приложением протокола общего собрания собственников жилья.

Пятилетнюю государственную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», в которой будет прописан подробный погодовой план благоустройства, планируют принять до 1 сентября.

В ходе прошедшего заседания правительство области утвердило порядок распределения субсидий на обустройство парков и скверов, а также критерии отбора муниципалитетов на получение средств. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более трех млн рублей, из областного бюджета – 270 тысяч рублей. При этом софинансирование из местных бюджетов должно составить не менее 1% от общего объема субсидий из федеральной и областной казны.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.03.17

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