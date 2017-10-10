Первый пошел: в Екатеринбурге сдали двор, отремонтированный по «путинской» программе (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне презентовали результаты комплексного благоустройства двора жилого дома по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Речь идет о дворе на улице Седова, к которому примыкают сразу три многоквартирника. Работы там, как уже писал «Новый День», начались в августе. Меньше, чем за пару месяцев, старый двор с ржавыми качелями превратился в благоустроенную площадку с зоной для уличных тренировок, полем для мини-футбола, горками, качелями и каруселями.

Первый двор, отремонтированный по путинской программе

Помимо детской и спортивной площадок, во дворе уложили новый асфальт, построили тротуары, восстановили ограждения и даже оборудовали ливневку. Поздравить жителей окрестных домов приехали депутаты заксобрания Свердловской области и городской думы Михаил Клименко, Валентин Лаппо и Виктор Тестов, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин, руководитель управляющей компании, которая обслуживает дом, «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

Напомним, для того, чтобы попасть в программу, жители должны были проявить инициативу – провести общее собрание собственников, составить смету благоустройства, разработать проект, утвердить его в управе. Иначе получить государственное софинансирование было нельзя – львиную долю, согласно программе «Формирование комфортной городской среды», берет на себя бюджет, жильцам приходится заплатить, в среднем, около 5% от стоимости всех работ по благоустройству их двора. Жителям двора на Седова повезло вдвойне – специалисты управляющей компании «вели» их с самого начала, помогли грамотно составить заявку, организовали собрание собственников, разработали эскиз будущей площадки, составили смету (она составила почти семь млн рублей) и утвердили ее в администрации города, провели конкурс для подрядчиков. По большому счету, людям оставалось только принимать работу. Что и было сделано вчера.

«Чтобы попасть в программу надо просто работать. Залог успеха – в плотном сотрудничестве жителей с управляющей компанией. Надо понять, что УК не только собирает с вас деньги, но и что-то делает для вас. Здесь жители были активными участниками процесса – помогали собирать подписи, вместе с администрацией оформляли документы. Надеюсь, сейчас они так же дружно будут беречь то, что для них построено», – сказал управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

Напомним, что сейчас в Свердловской области идет прием заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

Муниципальным служащим Екатеринбурга повысили оклады на 4%. / В Нижнем Тагиле ищут мужчину, избившего подростка. / На Среднем Урале вынесен приговор офицерам, устроившим распродажу казенной военной одежды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»