Размер взноса за капремонт в Свердловской области оставили прежним

Размер взноса за капремонт многоквартирных домов в Свердловской области пока изменяться не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос о минимальном размере взноса в 2018-2020 гг. был включён в повестку сегодняшнего заседания областного правительства. И. о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что министерство предлагает оставить его прежним – 9 рублей в месяц за квадратный метр жилья.

И.о. миинстра ЖКХ области Николай Смирнов пояснил корреспонденту РИА «Новый День», что в Свердловской области, в отличие от многих других субъектов, изначально были заложены такие размеры взноса за капремонт, которые позволяют проводить весь необходимый комплекс работ. «Разработанная федеральным Минстроем методология расчета предельного размера взноса предназначена в большей степени для тех регионов, которые ввели у себя слишком низкие тарифы, вследствие чего не могут в полной мере выполнить свои программы по капремонту», – пояснил Смирнов.

Между тем напомним, что недавно Министерством строительства и ЖКХ России была определена методология расчёта предельной стоимости работ по капремонту. «Есть ситуации, когда в соседних субъектах с одинаковой зарплатой, климатом, материально-технической базой взносы на капитальный ремонт существенно отличаются. На это обратил внимание наш президент по итогам проверки деятельности региональных операторов капремонта. Наш министр подписал указ о методологии по определению предельной стоимости работ по капремонту в субъектах РФ. Прошу принять этот приказ и обеспечить в течение ближайших трех месяцев корректировку стоимости работ. Надо внимательно провести инвентаризацию видов работ, которые вы делаете», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, находясь в Екатеринбурге с визитом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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